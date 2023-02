'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Com afecta el plaer sexual a la salut emocional? Aquesta setmana 'Mapes Mentals' investiga si les parelles que han perdut la màgia en la sexualitat són a temps de recuperar-la, o qui té més control sobre la nostra sexualitat: les hormones o el cervell? Ana Boadas en parla amb diversos experts i coneix una parella que ha redescobert el plaer sexual.

En aquest capítol, 'Mapes mentals' vol explorar els vincles entre la salut emocional i el plaer sexual. Ana Boadas s'interroga sobre temes com per què no gaudim sempre de les relacions sexuals o si és possible recuperar la màgia en la sexualitat després d'haver-la perdut.

Elena Crespi és psicòloga especialitzada en sexologia i teràpia de parella RTVE Catalunya

Per parlar-ne, Ana Boadas entrevista la psicòloga experta en sexologia Elena Crespi, la doctora en educació Catherine L’Ecuyer i els psicòlegs Anna Freixas i Oriol Lugo, amb qui descobreix el paper de les hormones i el cervell en la sexualitat.

Són parella i han tornat a descobrir el plaer sexual RTVE Catalunya

A més, 'Mapes mentals' presenta una parella que ha redescobert el plaer sexual després dels 65 anys.