'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Existeixen les persones tòxiques? Podem ser tots tòxics en algun moment? Com han de ser les relacions per evitar la dependència emocional? De la mà d'Ana Boadas, en aquest capítol 'Mapes mentals' descobreix experiències de persones que van patir una relació tòxica i revela eines per detectar els vincles malaltissos i potenciar els bons.

Hi ha persones que són realment tòxiques o pot ser que qui més qui menys ho sigui en algun moment? En què s'ha de basar una relació perquè no hi hagi dependència emocional?

Sílvia Congost està especialitzada en dependència emocional, autoestima i relacions tòxiques RTVE Catalunya

Per esbrinar-ho, Ana Boadas en parla amb diversos psicòlegs. Sílvia Congost descriu els perfils de les persones narcisistes i de les víctimes. Per la seva banda, Tomàs Navarro posa en qüestió diversos mites sobre l’amor de parella, l’amistat i la família. Finalment, Emma Ribas se centra en les armes que les persones tòxiques acostumen a emprar per a la manipulació psicològica.

Les relacions sanes s'han de basar en la confiança entre els membres RTVE Catalunya

A més, a 'Mapes mentals', Ferran Ramon Cortés, expert en comunicació interpersonal assertiva, proposa pautes per descobrir que som víctimes d’una relació tòxica.