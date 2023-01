'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Menjar és una necessitat fisiològica, però també un acte emocional. Però què passa quan mengem compulsivament? Quan menjar ens provoca una emoció que no ens agrada? Aquesta setmana 'Mapes mentals' parla de 'La gana emocional'. Ana Boadas descobreix els vincles entre aliments i emocions, i la relació amb els buits emocionals. També conversa amb persones que han patit un trastorn alimentari.

Des de que naixem, menjar és una necessitat fisiològica, però també un acte emocional. Però què passa quan hi ha un desequilibri i comencem a menjar compulsivament? Què podem fer quan menjar ens provoca una emoció que no ens agrada?

Els dolços sovint produeixen estímuls que desperten emocions RTVE Catalunya

Per parlar-ne, Ana Boadas entrevista l’experta en mindful eating Míriam Salinas, que li ensenya com alimentar-nos evitant emocions com la culpa, la vergonya o la por. Amb la psicòloga Emma Ribas, Ana Boadas parla dels buits emocionals. Per la seva banda, el psiconeuroimmunoendocrinòleg Xevi Verdaguer concreta els vincles entre els aliments i les emocions.

Míriam Salinas utilitza diverses tècniques per tractar l'ansietat RTVE Catalunya

Al programa també parlen dels trastorns de l'alimentació, coneixen persones que n'han patit un i descobreix com van aconseguir canviar la seva relació amb el menjar.