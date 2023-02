'Sexe i maternitat', aquesta setmana a 'Sexband'

'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', presentat per La Terremoto de Alcorcón, dedica l'espai a parlar de com afecta o quin paper té el sexe durant l'embaràs, el part i el postpart. L'embaràs, la lactància i la conciliació familiar després del part, suposen tot un desafiament pel cos de la dona. El programa debatrà sobre com afecta ser mare dins la parella.

La Terremoto es retrobarà amb una vella amiga, l’Aina, a qui havia conegut amb parella i ara està soltera, i amb un fill. És una família monomarental. Amb ella coneixerem el testimoni d’una dona que, després de 6 mesos d’haver parit, se sent sexualment bé i ha començat a mantenir relacions, assumint els canvis del seu cos.

També coneixerem la Glòria, una infermera que va decidir ser mare soltera i espera amb desig la seva criatura. Durant els primers mesos d’embaràs, va mantenir relacions amb alguna persona que havia conegut per internet, però ara, a la recta final de l’embaràs amb la libido baixa, no entén el sexe de la mateixa manera.

A més, la Terre viatjarà fins a Reus per conèixer l’Opal i el Jordi, una parella que ens explicarà les dificultats de ser pares novells en tots els sentits, també el sexual.

Pel que fa al videopodcast d'aquesta setmana de 'Sexband', comptarà amb l’actriu Andrea Ros.