RTVE estrena el thriller 'Fuerza de paz' en el FesTVal de Vitoria

La misión de paz de un contingente militar español desplazado a Guinea Ecuatorial se ve comprometida tras la muerte de uno de sus miembros. Un suceso que será investigado de manera extraoficial. Así es ‘Fuerza de Paz’, la nueva serie producida por RTVE en colaboración con Alea Media que llega al Festival de Vitoria, con Silvia Alonso, Martiño Rivas, Félix Gómez, Alain Hernández, Alfonso Bassave, Will Shephard e Iría del Río como principales protagonistas. La ficción ha sido nominada esta semana a los prestigiosos Prix Europa 2022 en la categoría de mejor ficción de televisión.

El rodaje se ha desarrollado en Madrid, donde se recreó la vida en una base militar, y en diversas localizaciones naturales de Murcia. La serie ha sido creada por Aurora Guerra (‘Acacias 38’). La dirección correrá a cargo de Mar Olid (‘La otra mirada’) y Jorge Saavedra (‘Néboa’).

La acción y aventuras de la sargento Paula Elgueta y sus compañeros del contingente transcurren en su mayor parte en un impresionante entorno, tan único como poco explorado en las ficciones nacionales: África, que se ha recreado en diversos espacios naturales de Mazarrón, en la Región de Murcia. La jungla tropical de Guinea Ecuatorial, la vida local, la base militar española y los paisajes sobrecogedores se suceden en este thriller militar.

La serie ha preestrenado su primer capítulo en el FesTVal de Vitoria. En la alfombra naranja del festival, la mayor parte de su elenco principal, Silvia Alonso, Martiño Rivas, Félix Gómez, Alain Hernández, Will Shephard e Iria del Río , acompañados por María Eizaguirre , directora de Comunicación y Participación de RTVE; José Pastor , director de Cine y Ficción de la Corporación, y Aurora Guerra, creadora de la serie.

Los personajes

La sargento Paula Elgueta (Silvia Alonso)

Silvia Alonso da vida a la sargento Paula Elgueta. Una mujer con tenacidad a prueba de bombas. Curiosa hasta la exasperación, preguntona, nunca deja una duda sin resolver. Por ese rasgo tan suyo de no callar hasta quedar satisfecha, los que la conocen no le daban ni un mes en el ejército. Pero Paula es terca. Y si quiere algo no suelta la presa.

Silvia Alonso, la sargento Elgueta, protagoniza el nuevo thriller de RTVE Pedro Valdezate

El sargento primero Nacho Moreno (Martiño Rivas)

Martiño Rivas encarna al sargento primero Ignacio Moreno. Un hombre con un fondo turbio que el ejército y su disciplina lograba domar. Poseedor de un irónico sentido del humor, su paso por Falat destapó en él algo que nunca quiso dejar salir. Hugo era su mejor amigo, el que frenaba sus instintos más agresivos. No soporta que la sargento Elgueta se muestre cariñosa con el teniente Cuesta tras la muerte de su nvio. Le parece una falta de respeto. La considera culpable del suicidio de Hugo.

Martiño Rivas interpreta al sargento primero Moreno Pedro Valdezate

El teniente Alfredo Cuesta (Félix Gómez)

Félix Gómez es el teniente Alfredo Cuesta. Ama su profesión, representa la parte más moderna de las fuerzas armadas. Su amistad con Paula empezó de modo colateral. Pocos saben algo de su vida. Es un hombre que solo se abre con sus amigos de verdad, un círculo muy pequeño. Entre ellos, Hugo. Su muerte le unirá aún más a Paula Elgueta, siendo su apoyo en la lucha por encontrar la verdad.

Félix Gómez, el teniente Cuesta Pedro Valdezate

El comandante Román Garrigues (Alain Hernández)

Alain Hernández da vida al comandante Román Garrigues. Empático, amable, firme con sus subordinados pero comprensivo. En la base de Bonaki se lleva bien con todo el mundo. Está convencido de que Hugo se suicidó y trata de convencer a Paula para que abandone la investigación.

Alain Hernández es el comandante Garrigues Pedro Valdezate

El capitán Sánchez (Alfonso Bassave)

Alfonso Bassave es el capitán Sánchez. Una persona recta, fría y amante de la ley. Suele mantenerse al margen con sus subordinados, aunque sabe que Paula es un perro de presa y le asusta lo que pueda originar su investigación. La relación de Paula con Alfredo le remueve porque empiezan a aflorar sentimientos por el teniente Cuesta.

Alfonso Bassave es el capitán Sánchez Pedro Valdezate

Manuel Adugu (Will Shephard)

Will Shepard es Manuel Adugu, el maestro del cercano pueblo de Bonaki. Su terrible vida le ha convertido en un hombre serio y reflexivo, algo desconfiado y un gran defensor de su pueblo. Especialmente de sus niños. Nunca pensó en que una sargento blanca y testaruda cambiará su vida. Pero lo hizo.