00:01:03

Tráiler de 'Fuerza de paz', nueva serie de La 1 y RTVE Play Sinopsis La serie, producida por RTVE en colaboración con Alea Media, cuenta cómo la misión de paz de un contingente español en Guinea Ecuatorial se ve comprometida tras la muerte de uno de sus miembros. Ya puedes disfrutar del tráiler de la ficción protagonizada por Martiño Rivas, Silvia Alonso, Félix Gómez, Alain Hernández, Alfonso Bassave, Will Shephard o Iría del Río. Ficha técnica Géneros Series Idiomas Castellano

