'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

Es pot dissenyar des de l’humor i la ironia? L''Helvètica' d'aquesta setmana respon juntament amb dissenyadors i artistes que han utilitzat l’humor per veure el món amb uns altres ulls.

Per començar, la Flora Saura entrevistarà Martí Guixé, un dels dissenyadors que millor ha sabut jugar amb la poètica de l’humor i la ironia per crear objectes, espais i esdeveniments per fer-nos reflexionar.

L'Òscar Dalmau i en Juli Capella, en un moment de l'entrevista RTVE CATALUNYA

L’Òscar Dalmau repassarà juntament amb el dissenyador i arquitecte Juli Capella alguns objectes peculiars, i visitarem l’estudi Putos Modernos per aprendre com el disseny és capaç de posar-nos cara a cara amb les nostres pròpies contradiccions amb sentit de l’humor.

Has comprat alguna vegada algun invent japonès? RTVE CATALUNYA

oneixerem la Noemí Rebull, una il·lustradora que sintetitza les seves idees en il·lustracions que publica sota el pseudònim La Mandanga. Veurem com són les obres d’Álvaro Carmona, un referent de l’humor amb una vessant artística que convida a la reflexió amb surrealisme i ironia.

