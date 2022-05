Disseny de calçat, aquest diumenge a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana d'aquesta setmana explora el món del calçat. Veurem com és molt més que un complement i com moda i producte van de la mà, amb dissenys i processos que no deixen d’evolucionar.

Acompanyarem la Flora Saura a la seva trobada amb Agustina Palazzo i Ivan Merino de l’escola de disseny ESDI, on descobrirem com el disseny de calçat ha evolucionat al llarg dels anys. Coneixerem alguns dels projectes creats per estudiants de l’escola que reflecteixen la seva mirada cap al futur.

L¿Òscar Dalmau amb el CEO de l¿empresa Munich, Xavi Berneda RTVE CATALUNYA

’Òscar Dalmau explorarà la creació dels dissenys de les sabatilles esportives Munich i ho farà de la mà del CEO de l’empresa, Xavi Berneda. La dissenyadora Mireia Playà ens explicarà com és el procés de crear sabates totalment veganes i més sostenibles.

Saps la relació que hi ha entre calçat i arquitectura? RTVE CATALUNYA

Coneixerem la Maria Carrión i el seu prototip de sabates: Les Ammartaggio. Es tracta d’unes sabatilles modulars i personalitzades que redefineixen la manera d’entendre el calçat. Per acabar, la Júlia Solans ens mostrarà amb les seves il·lustracions la curiosa relació entre disseny de calçat i arquitectura.

