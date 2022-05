'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana posa el focus en el disseny d’interiors com botigues, restaurants, oficines o museus, creats per fer-nos sentir com a casa.

Per conèixer diversos espais comercials, laborals, o de restauració, la Flora Saura parlarà amb l’interiorista Isern Serra, responsable del concepte d’oficines diàfanes i plenes de llum com és el cas de la sala Univers del museu Cosmocaixa.

L'Òscar Dalmau i l'Andreu Carulla en un moment de l'entrevista RTVE CATALUNYA

Descobrirem com treballa i juga amb els materials la dissenyadora d’interiors Miriam Barrio. L’Òscar Dalmau ens obrirà les portes del restaurant Normal de Josep Roca i ho farà de la mà del seu dissenyador, l’Andreu Carulla.

La Júlia Solans analitza el disseny gràfic ambiental RTVE CATALUNYA

Entrevistarem l'equip de l’estudi Lagranja Design des d’un dels espais que ha dissenyat, el restaurant Pur de Nandu Jubany.

I per tancar el programa, la Júlia Solans descobrirà què és el disseny gràfic ambiental de la mà d’una de les seves pioneres, Deborah Sussman.

.