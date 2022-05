Disseny de tatuatges, aquest diumenge a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana explorarà les relacions entre disseny i tatuatges per veure com el disseny és present, fins i tot, sobre la nostra pell. Ens endinsem en la vida de tatuadors, estils de tatuatge i, veurem com hi ha tatuatges que curen ferides.

Acompanyarem la Flora Saura a visitar l’Escola Europea de Tatuatge i Piercing, per conèixer el seu director, l’Albert Grau, que ens explicarà allò que cal saber per entendre què hi ha darrere de cada tatuatge.

@@FOTO[ 6528925,C,100]

Coneixerem les semblances i diferències entre il·lustració i tatuatge, i ho farem de la mà de Chiara Semeraro. A més la Flora entrevistarà El Uf, un dels fundadors de l’estudi de tatuatge Ondo Tattoo.

Veurem com l’Òscar Dalmau i la Joana Catot, dissenyadora i tatuadora, volten per tot el món per descobrir quin és el significat dels tatuatges que la Joana ha fotografiat en els seus viatges.

@@FOTO[ 6528932,C,100]

Gràcies a l’estudi Desideratum descobrirem com el tatuatge pot utilitzar-se per tapar les ferides físiques i psicològiques del maltractament. Per acabar, la Júlia Solans ens donarà cinc consells a tenir en compte a l’hora de fer-se un tatuatge, tot i no portar-ne cap.

.