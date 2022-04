'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' dedica el programa d’aquesta setmana a les relacions de parella sorgides a la feina. I planteja un debat sobre si s'han d'evitar o no. Visitaran també els hotels per parelles, coneguts com a love hotels, o refugis d'amor laborals i clandestins, uns espais que tenen molta demanda de servei.

Xavier Sardà entrevistarà, Pipi Estrada, periodista esportiu. Explicarà que ha tingut moltes relacions amb gent de la feina. I assegura que entre els periodistes esportius és habitual que es lligui amb companys de feina.

Ana Boadas al plató d''Obrim fil' RTVE CATALUNYA

També entrevistarà la psicòloga Mireia Muñoz. Proposarà què s'ha de fer i què no quan t’emboliques amb algú a la feina. Assegura que el flirteig a la feina és molt diferent al de quan surts de festa. Es tracta d'una atracció diferent'.

Xavier Sardà, al set del programa 'Obrim fil' RTVE CATALUNYA

Per aprofundir i debatre sobre les entrevistes i el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató als analistes i col·laboradors David Balaguer, Carme Lluveras, Lorena Vázquez i Òscar Broc.

Ana Boadas comptarà amb els testimonis d'Avelina Barja, advocada laboralista. Parlarà sobre els dubtes i les anècdotes de les relacions amoroses en l’entorn laboral. També entrevistarà Rosa i Carol, companyes que es van conèixer a la feina i van deixar les seves respectives parelles.