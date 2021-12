Lo único cinematográfico de la Lotería de Navidad no es solo su anuncio. Si eres de los que juega al sorteo más extraordinario del año, seguro que alguna vez te has montado tu propia película tratando de responde a la eterna pregunta de ... "¿y si me toca la Lotería?". Sabemos que puestos a escribir este guion, ¡todo vale! Puedes tachar todas las cosas que tienes pendientes en tu lista de deseos, tapar ese y aquel otro agujero, hacer ese viaje que llevas años esperando.

Pero por si aún no has sido capaz de responder a la pregunta. En Somos Cine queremos proponerte nuestras propias películas de las que puedes sacar algunas ideas (y consejos) sobre qué hacer si eres el afortunado al que le cae el Gordo el próximo 22 de diciembre.

Un viaje al Caribe, montar ese negocio que siempre habías deseado, pegarte la megafiesta, comprarte una buena mansión o... solucionar todos los enredos familiares antes de ponerte a compartir la feliz noticia. Estas son algunas de las películas con las que puedes inspirarte si al final eres el afortunado ganador. Todas ellas puedes verlas en nuestra plataforma de RTVE Play, gratis y online.

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera Antes de nada, es mejor que recabemos toda las razones que hacen que nuestra vida, tal y como la tenemos, merece la pena. Quizá el dinero nos ayude a lograr la felicidad, pero como nos cuenta Leticia Dolera en esta vitalista película, valorar lo que tenemos ya es de por sí un verdadero premio, seamos o no seamos... "normales". Mírala en nuestra plataforma.

Nacida para ganar (2016) Reparto: Alexandra Jiménez, Cristina Castaño Nacida para ganar (2016) El dinero, venga de donde venga, puede dar un vuelco a nuestra vida. Los personajes que interpretan aquí Alexandra Jiménez y Cristina Castaño nos proponen algunas ideas sobre cómo gastarlo y dar rienda suelta a nuestros sueños para poder salir de nuestra vida rutinaria. Aunque, mejor si evitamos las estafas piramidales. ¡Puedes verla en RTVE Play!

Mi gran noche (2015), de Alex de la Iglesia Reparto: Mario Casas, Blanca Suárez, Hugo Silva Mi gran noche (2015) Estamos seguros de que si este 22 de diciembre te toca la Lotería, la fiesta se alargará hasta la noche. Álex de la Iglesia pone guion a la que puede ser tu gran noche, con banda sonora de Raphael y ambiente navideño incluido ¡Puedes verla aquí!

La librería (2015) Reparto: Emily Mortimer, Bill Nighy La librería (2017) Son muchos los que sueñan con montar su propio negocio y ser, por fin, sus propios jefes. Que te toque la Lotería puede ser el empujón que necesitas para tener, por ejemplo, tu propia librería. Esta película te cuenta sus ventajas e inconvenientes. ¿A qué esperas? ¡Mírala entera aquí!

El cuento de las comadrejas (2019) Reparto: Clara Lago, Graciela Borges El cuento de las comadrejas RTVE.es Un buen pellizo de el Gordo te puede solucionar el problema de la hipoteca o mejor aún, puede darte la oportunidad de comprar esa casa que siempre habías soñado. Pero cuidado con la vanidad. El cuento de la comadreja es una película perfecta para equilibrar tus deseos de tener una mansión enorme y no caer en la opulencia. Disponible en RTVE Play.

Felices 140 (2015), de Gracia Querejeta Reparto: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández Felices 140 (2015) Imagina que cumples cuarenta años y justo te toca el premio gordo de la Lotería, algo así como 140 millones para tu cuenta bancaria. ¿Invitarías a tus amigos y familia para darles la noticia? ¿Cómo crees que lo tomarían? Seguro mucho mejor que como lo tomaron los personajes de esta comedia dramática de la directora Gracia Querejeta, que resolvieron traicionar a su amiga para tratar de quedarse con el premio. Esta película de loterías se estrenó en 2015 y es protagonizada por la ganadora de dos premios Goya, Maribel Verdú. ¡Imprescindible!