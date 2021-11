El tan esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2021 ya está aqui, se ha estrenado el día 11 del mes 11, una curiosa fecha que espera ser emblemática para muchos, los mismos desean que llegue el 22 de diciembre para saber si el décimo que llevan en su cartera les va a hacer abrir la botella de cava. El olor a esperanza, ilusión y solidaridad ya se respira en el ambiente, sentimientos que se nos despiertan, sobre todo, cuando disfrutamos de la historia narrada en el spot, un estreno casi cinematográfico que lo paraliza todo con sus detalles y universos cargados de sueños.

Aludir a la sensibilidad y la bondad suelen ser los elementos que sobrevuelan en esta pieza publicitaria que perdura en nuestros recuerdos. Y este 2021 no podía ser menos, así que no te pierdas los detalles más curiosos, ni el recorrido por las historias más queridas de la navidad.

¿Quién no recuerda ese 2018 con un protagonista huraño que vive atrapado en "el día de la marmota"? Él es Juan, acaba tan aburro de que le toque la Lotería, que su desasosiego no termina hasta que comparte la suerte con otra persona. Esa será su única forma de romper el bucle temporal en el que se encuentra.

El Bar Antonio y los celebrity

Otro anuncio que nos robó sonrisas y lágrimas fue el del Bar Antonio, en 2014. Una historia marcada por la costumbre de compartir los décimos de la Lotería y la solidaridad de sus protagonistas.

02.29 min Anuncio de la lotería de Navidad 2014

Pero si hay un spot viral y comentado es el del 2013, que suscitó numerosas críticas. En él aparece la fallecida Montserrat Caballé, acompañada por grandes de la música como Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori. Sus voces vibraron con una particular versión de Always on my mind de Elvis Presley con la letra "Pon tus sueños a jugar".

02.18 min Anuncio de la lotería de Navidad 2013





