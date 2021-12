El sueño de Levi Díaz está cada vez más cerca. En poco más de 24 horas se subirá al escenario de la Seine Musicale de París, sede de la 19ª edición del Festival de Eurovisión Junior 2021, con ‘Reír’. Un tema compuesto por David Roma que busca llevar a Europa optimismo, diversión y un mensaje: el arte y la música pueden cambiar el mundo. El representante español actuará en el tramo final del espectáculo, entre las baladas de Países Bajos y Serbia.

Levi Díaz: “Vamos a aprovechar esta experiencia al máximo”

Este sábado por la tarde, Levi afrontará el Ensayo del Jurado, cuya actuación será valorada por los jurados de los diecinueve países participantes y supondrá el 50% de los votos. “Siento mucha responsabilidad, pero sé que lo voy a hacer bien, que lo vamos a hacer bien. Voy tranquilo y con muchas ganas de cantar”, cuenta Levi.

El joven artista, que se visualiza en el escenario “muy arropado” por el público español ("Sé que va a haber muchos españoles en el público. Me gusta que haya público"), confiesa que el primer día estuvo muy nervioso “estaba cohibido en un escenario tan grande”, pero que en el segundo, tanto él como sus bailarines, se hicieron al espacio y recuperaron la confianza: “Nos sentimos como en casa. Nos salió genial”, Feliz de la experiencia eurovisiva –“Mi objetivo era hacer amigos y lo he hecho”-, Levi afirma que su objetivo de mañana es exprimir al máximo la experiencia: “Para mí ser el representante de España en Eurovisión Junior es un orgullo, lo he conseguido a base de mucho trabajo y vamos a aprovechar esta experiencia al máximo".