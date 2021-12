Levi Díaz, rumbo a Eurovisión Junior 2021

De ilusión y “nervios bonitos” está llena la maleta de Levi Díaz, representante español en el Festival de Eurovisión Junior 2021. Apenas 48 horas antes de coger un avión destino París, sede de la 19ª edición del certamen juvenil, el joven artista ha compartido con los medios sus sensaciones antes de afrontar el mayor reto profesional de su vida. Con la canción ‘Reír’, de David Roma, competirá junto a otros 18 países por lograr el mini micrófono de cristal.

“Queremos hacer una revolución en París con ‘Reír’”

“Estoy súper emocionado, quiero irme ya”, afirma Levi, que sueña desde hace semanas con el escenario de la Seine Musicale de París, que acogerá la final del 19 de diciembre: “Me he imaginado muchas veces. Me he imaginado disfrutándolo, viviendo al máximo la experiencia, que solo te ocurre una vez en la vida”, comenta.

Sobre la puesta en escena, prefiere mantener el secreto lo máximo posible: “Va a tener un baile súper enérgico, tiene mucho “power”. Yo creo que os va a gustar mucho y cuando lo veáis os va a animar a bailar”, cuenta el representante español. Y sobre la canción, tiene claro que tiene un mensaje muy contundente y necesario.

“Reír tiene un mensaje muy importante y muy claro. Cualquiera que escuche la canción se queda con los conceptos de reír, bailar, esperanza… Queremos crear una revolución de sentimientos, porque hemos pasado un año muy malo. Queremos hacer una revolución y convertir esos sentimientos malos en buenos. A vivir la vida. Es el mensaje que queremos transmitir a toda Europa y al mundo entero. La música y el arte pueden cambiar el mundo”, cuenta.