Levi Díaz, representante español en Eurovisión Junior 2021

Levi Díaz tiene 13 años y es el actual ganador de la sexta edición de ‘La Voz Kids’ en España. Aunque comenzó en la música hace poco más de un año, ha tenido tiempo suficiente para decidir cuál es el estilo que más le gusta, el pop, porque es el que le permite más interpretación. Frank Sinatra es su ídolo. De él le cautivo su voz, su tono, el ritmo de sus canciones.

En ‘La Voz Kids’ salió ganador tras interpretar canciones como ‘Mama No’ junto a Pablo López, ‘Diamonds’, ‘Warrior’, ‘Alive’ de Sia, o el complicadísimo tema ‘Never enough’ de la BSO de ‘The greatest showman’.

Levi Díaz, nacido en Cornellà de Llobregat, transmite con sólo una mirada, pero su voz aterciopelada y emocional captó la atención de todo el público, coronándose así, con mucha competencia, ganador del concurso.

Actualmente Levi Díaz se prepara para mejorar su técnica vocal, además de continuar con sus estudios. Se ha convertido en un claro ejemplo para el resto de jóvenes que, como él, quieren hacerse un lugar en el mundo de la música. En 2019, participó en la primera edición de ‘La Voz de Cornellà’ y ganó el primer premio de la categoría joven, además de recibir el reconocimiento del público con el galardón al concursante más carismático.

