La Lotería de Navidad puede cumplir tus sueños. Es la ilusión de cada fin de año. Millones de personas acuden a las administraciones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para hacerse con uno o varios décimos de lotería para jugar en el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, que ya tiene echada la cuenta atrás. Pero, en caso de ser uno de los afortunados con un décimo premiado por los números de la Lotería de Navidad, ¿sabes dónde, cuándo y cómo hay que cobrar el dinero? Es importante conocer los plazos de entrega y los pasos a seguir para que la buena noticia no acabe en desastre. En Loterías RTVE te contamos todo sobre cómo cobrar el dinero de un premio de la Lotería de Navidad.

¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio de la Lotería de Navidad?

Existen unos plazos y una fecha líimte para acudir a cobrar el dinero que te toque con la lotería en los lugares donde te hemos indicado. Y más vale que no se te pase porque si no la gran noticia de haber ganado dinero podría convertirse en una muy mala por perderlo todo. Para los décimos de la Lotería de Navidad el plazo es de tres meses, que empieza a contar desde las 18.00 del mismo día del Sorteo Extraordinario.

Es decir, que tienes desde las 18.00 del 22 de diciembre hasta las 18.00 del 22 de marzo del siguiente año para reclamar el premio que te haya tocado con los décimos que hayas jugado. Una vez pasado este plazo, si no has ido a cobrar tu premio lo perderás y no podrás hacer nada. no puedes reclamar tu premio. Además, cuanto antes acudas, antes tendrás el dinero a tu disposición.