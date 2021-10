En la danza, las palabras se transforman en movimientos y los argumentos se tejen con coreografías llevadas por dramaturgias, como las diseñadas por Alberto Conejero. Coreógrafos como Blanca del Rey y Rubén Olmo introducen su lenguaje en todas ellas para dar vida y movimiento a los textos. Serán los invitados de Antonio Najarro esta semana en ‘Un país en danza’.

‘Una historia bailada’

Qué sencillo puede ser contar algo y qué complejo a la vez. La danza ha sabido encontrar distintos lenguajes para contar cualquier historia en movimiento. Gran parte del repertorio de la danza está basado en obras dramáticas, y coreógrafos como Blanca del Rey o Rubén Olmo introducen en todas ellas sus diferentes lenguajes y aportan sus conocimientos a un arte que crece gracias a la universalidad y versatilidad de sus intérpretes.

Rubén Olmo

Blanca, Rubén y Antonio Najarro recordarán los comienzos de sus carreras y hablarán de sus pasiones y frustraciones y de cómo es imposible concebir la danza sin una historia que contar. Como señala Blanca del Rey, “si no hay un hilo argumental, te mueves, danzas, pero no cuentas la plenitud de lo que es la danza. Aunque sea una coreografía solista tienes que tener tu dramaturgia interna, no concibo bailar un ritmo porque sí”.

“El movimiento es fundamental para el lenguaje, nosotros movemos realidades con el lenguaje igual que un bailarín moviéndose genera realidades”, asegura Alberto Conejero, que expresa así su admiración por los bailarines. “Yo he aprendido cerca de los bailarines todo este tiempo la importancia sagrada del cuerpo, los admiro profundamente. La suya me parece la entrega más absoluta, porque su cuerpo se consume: cada vez que se baila, algo del cuerpo se queda en el escenario”.

Alberto Conejero

En palabras de Rubén Olmo “la danza es de las cosas más ricas, más puras, un trabajo durísimo físico, es muy difícil explicarla con palabras. La danza provoca emociones a través de la expresión y esa emoción en movimiento”