'Informe Semanal' abre su ventana a la actualidad con el reportaje 'Vivir bajo el volcán' que muestra, un mes después del comienzo de la erupción del Cumbre Vieja, cómo viven los habitantes de la isla de La Palma. A continuación, el reportaje ‘Arte en los pueblos’ muestra municipios que han apostado por el arte como motor de regeneración de la España vaciada.

‘Vivir bajo el volcán’

‘Informe Semanal’ ha vuelto a La Palma para informar sobre cómo los habitantes de la isla intentan convivir con "la mayor erupción volcánica de los últimos cien años en Europa". Un 10 % de su superficie está afectada, la economía gravemente perjudicada y La Palma en su conjunto sufre unos "daños materiales que no hubo con ningún otro volcán".

En un paisaje desolado, la solidaridad se ha desbordado dentro y fuera de La Palma. En la isla de 80.000 habitantes no han faltado brazos para ayudar a los desplazados: habitaciones y viviendas para alojar a las familias, garajes para guardar pertenencias o vehículos para transportar lo que sea necesario.

La gran pregunta es cuándo acabará. Los científicos no tienen respuesta, pero los datos no son esperanzadores. Los terremotos cada vez más fuertes, la deformación del suelo y las emisiones de dióxido de azufre indican que el final de la erupción no va a producirse "ni a corto ni a medio plazo".