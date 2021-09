Dos proyectos del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, 'Parir en el siglo 21' y 'Aula de flamenco', han sido nominados en los prestigiosos premios que el Parlamento Europeo celebra cada año: Prix Europa 2021. Ambos lo harán en la categoría de Proyectos de Medios Digitales. Esta edición tendrá lugar entre los días 10 y 15 de octubre en la ciudad alemana de Potsdam.

'Parir en el siglo 21'

Con la pandemia del coronavirus como telón de fondo, el documental interactivo 'Parir en el siglo 21' nos acerca las historias de cinco mujeres que deciden tener un parto respetado en el hospital público de La Plana (en Vila-real, Castellón), experto en una atención humanizada en el paritorio. En este interactivo, se puede elaborar un plan de parto, un documento con los deseos y preferencias de las madres, e incluso consultar a las matronas del hospital.

A lo largo de 2021, este documental interactivo está siendo galardonado en múltiples festivales, consiguiendo algunos hitos para RTVE, como su primer World Press Photo en la categoría de mejor proyecto interactivo educativo. En mayo consiguió el reconocimiento a mejor documental interactivo en la segunda edición del FINNOF, el Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción, en Argentina. Y, recientemente, ha sido galardonado con dos Webby Awards a Mejor Diseño Responsive tanto por el jurado como por el público, considerados los premios más prestigiosos del mundo en el ámbito digital y que son concedidos por la International Academy of Digital Arts and Sciences.

Este documental interactivo ha sido desarrollado en colaboración con la productora Barret Cooperativa y la cadena pública valenciana À Punt Mèdia. No es la primera vez que el Lab de RTVE colabora con Barret Cooperativa, ya lo hizo con los proyectos 'Que tiemble el camino' sobre la enfermedad de Párkinson y 'Las voces de la memoria' sobre el Alzheimer. Forma parte de la línea de trabajo de Factoría de webdocs, una estrategia de coproducción de documentales interactivos de RTVE que se puso en marcha en 2015 para dar visibilidad y poner en valor propuestas de pequeñas productoras.