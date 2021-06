La bailaora Macarena Ramírez, ganadora de 'The Dancer'

La bailaora gaditana Macarena Ramírez, de 28 años, ha sido coronada ganadora de ‘The Dancer’, el talent show de La 1 que ha buscado cada lunes al mejor bailarín del país. Miembro del equipo de Lola Indigo, se ha hecho con la victoria gracias al apoyo del 45 % del público en plató en una reñida final cara a cara con siete compañeros.

“Estoy feliz. Nunca llegué a pensar que podía ganar ‘The Dancer’. Lo primero en lo que he pensado es que toda la lucha de estos años y el sacrificio han valido la pena”, asegura Macarena, que lleva desde los 4 años moviendo sus pies al ritmo de las palmas, las bulerías, cantiñas o fandangos.

“Para ser una bailaora debes de tomar muchas clases, estar en continua formación y aprendizaje y dejar de lado mucho de tu tiempo personal”, confiesa. “Mi vida nunca ha sido como la del resto de mis amigos. Desde pequeña he renunciado a salir a la calle, a ir al parque, a los cumpleaños, a estar en familia y excursiones en pro de la danza. Pese a todo, si volviese a nacer volvería a vivir mi vida. Siempre he sido yo quien ha elegido apostar por lo que siempre me ha apasionado: la danza”, añade.

Es su primer talent show y asegura que volvería a repetir la experiencia un millón de veces. Explica además que ha sido la crisis sanitaria lo que ha permitido enfocarse en el programa. “Podríamos decir que gracias al COVID me apunté, así que le tengo que dar las gracias también a la vida y a las circunstancias. Soy una persona muy luchadora y centrada, me gusta dar todo en cualquiera de mis proyectos. No podría haberme centrado al 100% en una situación normal porque estaría entregada a sacar adelante mi trabajo. Todo pasa por algo”, cuenta.

Macarena Ramírez MOEH ATITAR

Lola Indigo, su gran apoyo Macarena Ramírez ha sido una de las pocas concursantes que se ha enfrentado a todas las fases y que ha conseguido llegar a la final gracias al apoyo del público y de su capitana, Lola Indigo, con la que tuvo la oportunidad de bailar y coreografiar en la gran final. “Mi relación con Lola Indigo ha sido increíble. Ella es muy transparente, cariñosa y siempre me ha dedicado palabras de aliento y de ánimo que me han dado la seguridad y la confianza para darlo todo en el escenario”, asegura. “Gracias a ella he ganado: ella depositó su fe en mí escogiéndome en su equipo en las dos primeras galas. Si no fuera por ella no estaría aquí”, relata llena de agradecimiento. “Coreografiar a una artista como Lola Indigo ha sido un sueño. Ella es muy bailarina, lo coge todo muy rápido y es superdisciplinada y trabajadora”, cuenta Macarena tras haber hecho bailar flamenco a su capitana, estilo que se aleja mucho de los sonidos urbanos con los que suele moverse en el escenario la cantante. “Durante los ensayos, Lola Indigo grabó toda la coreografía y al día siguiente traía los pasos más que aprendidos. Soy su seguidora y siempre me ha inspirado su talento y perseverancia”, concluye. Actuación de Macarena en la gran final MOEH ATITAR