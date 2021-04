Vicky Peña, Premi RNE Sant Jordi de Cinematografia a la Trajectòria

El jurat dels 65 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha reconegut amb el premi a la Trajectòria l'extensa carrera cinematogràfica de l'actriu Vicky Peña, que també ha destacat en el món del teatre i del doblatge.

Vicky Peña, nascuda a Barcelona el 1954, és filla dels actors Montserrat Carulla i Felipe Peña. L'actriu de cinema, doblatge i teatre va començar la seva carrera el 1974 i va debutar al cinema amb la pel·lícula 'Cambio de sexo' de Vicente Aranda. Entre les seves primeres aparicions a la gran pantalla hi ha 'L'Orgia' de Francesc Bellmunt.

Ha treballat amb molts directors com Jaime Camino amb qui va fer 'Dragon Rapide' on va encarnar a Carmen Polo i 'El llarg hivern' on va coincidir amb Vittorio Gassman. També va participar en l'adaptació al cinema de 'La casa de Bernarda Alba' de Mario Camus i a 'Secretos del corazón' de Montxo Armendáriz, que va arribar als Óscar.

Ha participat en les primeres pel·lícules de directors com 'Piedras' de Ramón Salazar o 'La buena vida' de David Trueba, i en projectes essencialment barcelonins com 'El cónsul de Sodoma' de Sigfrid Monleón, basada en la vida del poeta Jaime Gil de Biedma. El seu darrer film, pendent per estrenar, és 'Libertad' de Clara Roquet.

Vicky Peña és una de les actrius catalanes més respectades en el món del teatre, una de les darreres obres ha estat 'Què va passar amb Bette Davis i Joan Crawford?' on interpretava a Bette Davis. A més, ha destacat en el doblatge, on li posa la veu a Meryl Streep.

Premis Sant Jordi 2021

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han reconegut en aquesta edició 'El año del descubrimiento', dirigida per Luís López Carrasco, com a millor pel·lícula espanyola; Patricia López Arnáiz com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ane', 'Uno para todos' i 'Ofrenda a la tormenta', les primeres participades per RTVE, i Mario Casas com a millor actor espanyol per 'No matarás', també participada per RTVE. A més, la millor òpera prima d'aquesta edició és 'My Mexican Bretzel', dirigida i escrita per Nuria Giménez Lorang.

En l'apartat internacional, 'Corpus Christi', de Jan Komasa, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; i Mariana di Girolamo, per 'Ema', i Luca Martinelli, per 'Martin Eden', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.

Els Premis Rosa de Sant Jordi, atorgat per votació popular dels oients de RNE, han recaigut en les pel·lícules 'La boda de Rosa' d'Iciar Bollain, participada per RTVE, i 'The father' de Florian Zeller.

El guardó a la Indústria Cinematogràfica ha recaigut en el cineasta Santiago Segura. El jurat ha reconegut la seva llarga i intensa trajectòria en el món del cinema.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia s'atorgaran en una gala celebrada als Cinemes Verdi, dilluns 19 d'abril.