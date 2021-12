De casta le viene al galgo, Juan Valderrama ha heredado la profesión de su padre y también su afición por la Lotería de Navidad. El cantante señala que es "muy frágil" y "no se resiste" a comprar décimos para el sorteo extraordinario del 22 de diciembre por cada pueblo que pasa lo que acaba siendo "una ruina".

Cuenta a RTVE que está presentando su nuevo trabajo, un libro disco titulado Mujeres en Carne y Verso, en el que recupera las voces poéticas de Safo, Sor Juana Inés de la Cruz o Gloria Fuertes, entre otras.

Durante la gira por los pueblos de España, siempre que para en un bar o en una gasolinera se aplica el lema de la campaña del verano “y si toca aquí”.

Con mucho humor, explica que si se llega a enterar por televisión de que ha tocado en uno de los sitios de su gira se arañaría la cara y se reprocharía "tu eres tonto por qué no has comprado", así que para evitar esa posibilidad junta unos cuantos décimos porque compra "en todos los pueblos" en los que actúa.

A lo largo de los años le ha tocado "poca cosa, la verdad" pero admite que cuando le tocan 100 euros de "una pedrada, como digo yo" (en lugar de pedrea) lo celebra por todo lo alto.

Un crucero para desbloquear el gobierno

Si a Juan Valderrama le tocara el Gordo pondría en marcha una idea para desbloquear la formación de gobierno. Afirma que se compraría "un crucero, para mí y mis amigos, y lo llenaría de artistas. Todos los artistas que me gustan a caché, todos pagados, para pegarnos una fiesta muy grande". Y ahora viene lo original: "Metía a todos los líderes políticos de este país, me los llevaba de crucero, y cuando llegaran otra vez a España, habían pactado, se habían hecho compadres, se habían hermanado y teníamos gobierno para 20 años", apunta.

Recuerda que su padre, conocido con el nombre artístico de Juanito Valderrama, y también su madre "eran muy loteros". Los dos veían el sorteo entero porque así parecía que les iba a tocar más. En su memoria, la imagen de su padre con los décimos en la mano, viendo la retransmisión por televisión y escuchando por la radio la cantinela de los niños de San Ildefonso.

“La tradición es llegar al día del sorteo con un cerro de décimos y que no me toque“

Juanito Valderrama decía que "la suerte se la había dado Dios en su garganta", una reflexión que su hijo comparte a la hora de reflexionar sobre los caprichos de la fortuna y no quejarse por que los bombos no le son propicios. "Yo creo que no hay que exigirle tanto a la vida, con la profesión que puedo desarrollar, con la suerte de vivir de ella, no puedo pedir más", subraya el cantante.

Por último, indica que su tradición con la Lotería de Navidad es "no dejar de comprar nunca, gastarme lo que no tengo, llegar al día del sorteo con un cerro de décimos en la mesa y que no me toque. Esa es la tradición".