Dice Pepita que desde que tiene uso de razón, y va a cumplir 80 años, en su casa se ha jugado a la Lotería de Navidad confiando en un único número: el 45.657. Para ella “es como ‘la niña bonita’ pero en ‘cenizo’: nunca toca”.

Lo tiene asumido pero sigue fiel a la tradición que iniciaron sus padres, Manuel Ruiz y Felisa Alburquerque, que se abonaron al número y lo vendían, prácticamente íntegro, en el bar Ferreras, en el madrileño barrio de Chamberí, famoso por sus berberechos.

Pepita recuerda de muy niña ir a una administración de Lotería de la glorieta de San Bernardo junto a su padre y llevarse los billetes de Lotería enteros para colgarlos en el bar. Allí acudían los vecinos y a la hora de pagar, la coletilla: “Manuel dame el número… El bar abrió antes de la guerra, y yo creo que empezarían a jugar al 'cenizo' cuando se terminó”, sobre el año 40.

Incluso para el ‘Gordo’ de Navidad, ‘el cenizo’ es el único número que juega Pepita. Y no espera que le toque . De hecho, la única vez que la familia ganó un premio menor fue cuando su madre compró un décimo de otro número que le ofreció un vendedor ambulante. “Venían los vecinos a ver si había tocado y les decía ‘¡no hombre, 'el cenizo' no ha tocado!’ . Fue una casualidad”.

Desde siempre para ella el 45.657 ha sido ‘el cenizo’ , “porque nunca ha caído nada, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni nada. Dos cifras o tres, nada más. Lo decía mi mámá: ‘este número nunca toca’ . Pero no somos supersticiosos, lo sigo comprando por tradición : si toca, toca , y si no toca pues nada. A mí me gustan esas cosas, oye ”.

Mantener la tradición

Felisa Alburquerque y Manuel Ruiz el dia de su boda JUAN MANUEL GARCIA RUIZ

La administración de San Bernardo cerró y el número se traspasó a la más cercana, a donde la casi octogenaria Pepita sigue yendo a comprarlo, a pesar de que le pilla lejos: doce paradas de metro, o autobús y caminata.

“Tengo las articulaciones pachuchas, pero yo no me quedo sin comprarlo. Si me voy de vacaciones dejo a alguien encargado. Si no puedo ir mando a mi hijo o algún nieto. Cuando yo falte ya verá él si quiere dejar de hacerlo o sigue la tradición”.

En el nuevo despacho de Loterías ya conocen a esta maestra jubilada “y si algún día me he despistado me llaman. No se puede comprar por internet porque es de abonados, pero ahora se pueden pedir los décimos de todo el mes. La chica de la administración es muy maja y me los tiene preparados. Me dice 'ya verá, que nos va a tocar'. Y yo le digo que si toca nos damos una buena comida”.