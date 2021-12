"La mejor lotería es la vida", esa es la conclusión de los protagonistas de la serie Promesas de Arena, que ha estrenado TVE. Un reparto encabezado por Andrea Duro, Francesco Arca, Blanca Portillo y Daniel Grao. Los tres intérpretes españoles juegan a la Lotería de Navidad, aunque no suelen comprar mucho, mientras que el actor italiano se limita a contestar a RTVE que "la vida es lotería" porque el azar determina el destino y en lugares como Libia, donde transcurre la trama, la supervivencia.

Duro encarna a Lucía, una cooperante de una oenegé que trabaja en un hospital. La actriz suele participar en el sorteo extraordinario del 22 de diciembre con "un par de boletitos" y bromea con sus cualidades como adivina. "Cada año yo digo: el Gordo acaba en tal número, pero no acaba, empieza", algo que a la joven le parece el colmo de la "mala suerte".

A la actriz le ilusiona esperar lo que dictaminen los bombos y quiere que le "toque algo", un reintegro, recuperar lo jugado, se conforma con 20 euros porque tiene claro que no desea "ser rica". Su compañero Arca bromea que si solo se tocan 20 euros como mucho le va a dar para invitar a "un café o unas cervezas"

Si le tocase el Gordo, Andrea Duro imagina que "correría y gritaría por mi casa como si fuera una loca". Una vez más calmada, se iría de viaje. Apunta que en su casa hay tradición de comprar lotería, pero que normalmente no les toca y recalca la idea extendida de que "no se puede regalar, porque sino no toca".