Belén Rueda produciría cine si le tocara el Gordo

La última película de Belén Rueda es El silencio de la ciudad blanca, una adaptación literaria en la que comparte cartel con Manolo Solo y Javier Rey. Los tres actores confiesan a RTVE que juegan a la Lotería de Navidad y cada uno se precia de mantener las tradiciones familiares.

La actriz explica que son tres hermanos y suelen "comprar siempre un décimo para cada uno" del sorteo extraordinario del 22 de diciembre. Rueda confiesa que si está rodando una película y sale un número de lotería "siempre compro uno porque te dices, acabamos de hacer la peli, pasa un tiempo y no quieres ser el único idiota que no lo ha comprado", aunque no se lleva ningún número de su último rodaje en Vitoria.

A la hora de fantasear con la posibilidad de que le toque el Gordo, Belén Rueda tiene claro que destinaría el dinero a "producir películas", especialmente de directores noveles y jóvenes talentos. La interprete afirma sin la menor duda que "apoyaría a gente joven".

Cola en Doña Manolita

Manolo Solo reconoce que la Lotería siempre la compra su madre: "Es una tradición que viene a verme aquí a Madrid, me trae de Sevilla y compra algo aquí". En concreto, la madre del actor andaluz se pone en la cola de la emblemática administración de Doña Manolita, algo que "tiene mucho mérito para conseguir los décimos" en uno de los despachos con mayor afluencia de público.

Pensar en ganar el primer premio de la Lotería de Navidad pone muy nervioso al interprete sevillano: "¿Qué haría si me tocara? No sé, es una responsabilidad muy grande..., me cago vivo..., me emociono".

“Manolo Solo: ¡Qué no me toque, por Dios!“

Solo recuerda una conversación reciente con un amigo que le comentaba que en Estados Unidos hay una estadística sobre los ganadores de la Lotería y un porcentaje altísimo de gente acaba muy mal, "opción a, arruinados; opción b, se suicidan; opción c, arruinados y suicidándose. Si a mi me tocase me gustaría no entrar en ninguna de estas opciones". Y termina con una exclamación, medio en broma, medio en serio: "¡Qué no me toque, por Dios!".