Lotería de Navidad 2019

No es broma, una vez en Radio Nacional de España pudo serlo, pero ahora no es ninguna broma. Me ha tocado el Gordo y lo llevo disfrutando más de treinta años. A veces no se si he sabido aprovecharlo. He sido fiel a mis principios: no decírselo a nadie aunque, en ese nadie, seguro que son muchos los que han podido imaginárselo.

Es cierto ese dicho que de tanto ir el canto a la fuente puede acabar rompiéndose. Pero en los asuntos de la suerte mi recomendación ha pasado siempre por insistir. Primero fueron programas especiales dedicados a la Lotería de Navidad. Después ideas mil para hacer que los niños de San Ildefonso no dejasen de cantar. Más tarde, jugar a soñar aunque fuese mentira. Y finalmente pasarme muchos jueves por el salón de sorteos con la excusa de saber cómo podía jugarse con ella.

01h 40 min La radio es suya - Lotería navideña (1987)

Mi suerte empezó a cambiar ese día que los bombos de la Primitiva guardaban más secretos que los números. Acababa el mes de marzo y poco podía imaginar que nueve meses más tarde, casi un parto, llegaría a poder vivir en propia carne el sueño que solo pueden entender los afortunados con el Gordo.