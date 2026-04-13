Â¿CÃ³mo influyen las medidas de las administraciones pÃºblicas en la crisis de vivienda?

El segundo episodio del podcast Sobre Plano se pregunta: ¿Qué soluciones proponen las administraciones a la crisis de la vivienda? Para responder a esta cuestión el periodista de RNE, Tony Da Cunha, cuenta con dos expertos: el arquitecto y divulgador Edu Saz y Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud.

Lo cierto es que el mercado de la vivienda no da tregua: en 2025 el precio para comprar una casa aumento alrededor de un 13%. A esto hay que añadir que solo el 15% de los menores de 30 años puede emanciparse por la subida del alquiler y de venta, según un estudio del Consejo de Juventud de España.

Un contexto muy complicado, sobre todo para los más jóvenes. En opinión de Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud, las últimas mejoras laborales no se están notando en el poder adquisitivo y lamenta que la mayoría de jóvenes quiere emanciparse, pero el mercado de la vivienda no se lo permite. "Lo que vemos es la tasa de emancipación en mínimos históricos. Hay una mejora en el mercado laboral, cada vez los jóvenes tienen mejor salario y menos empleos temporales […] Esa mejora en el mercado laboral no se traduce en la vivienda, porque el precio de la vivienda sube más rápido".

Un empleo no te garantiza el acceso a una vivienda En esta línea, Javier Muñoz ha subrayado que hace 10 años el problema entre los jóvenes era que no encontraban empleo, pero una vez que lo tenían les servía de "palanca" para formar su proyecto vital. Sin embargo, sostiene que ahora es más fácil tener un trabajo, pero no te garantiza tener acceso a la vivienda. s Precisamente, el arquitecto y divulgador Edu Saz, ha puesto el foco los salarios y ha señalado que hace unos años, en 2018, la diferencia entre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el salario modal (el más frecuente) era de un 40% y ahora, sin embargo, la diferencia entre ambos es un 3%, ha asegurado. También ha destacado que la tasa de paro juvenil en España está alrededor del 23%.

Críticas a las ayudas al alquiler En cuanto a las políticas públicas puestas en marcha para hacer frente a la crisis de la vivienda, el responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud se ha mostrado muy crítico con el funcionamiento del Bono de Alquiler Joven. Ha lamentado que las ayudas llegan tarde, no están adaptadas al mercado y, además, ha destacado la descoordinación entre las comunidades autónomas. "Al final, de toda la población joven reciben esa prestación entre un 0, 6% y 0, 7% de las personas”. Un diagnóstico que ha compartido Edu Saz, que asegura que las ayudas al alquiler son una medida “poco efectiva e inflacionista. Es decir, ayuda a que suban los precios del alquiler. Si, de repente, la gente tiene más dinero pues los precios, al final, acaban subiendo y el inquilino no ve una mejora".