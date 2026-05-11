¿Qué es el efecto 'donut' de las grandes ciudades?

¿Transporte público o coche eléctrico? Esa es la pregunta que centra el nuevo episodio del podcast de RNE Audio Sobre Plano. Además, el periodista Tony Da-Cunha aborda con Cristina López García de Leaniz, directora del Observatorio de la Movilidad Metropolitana; y el periodista Víctor de Elena el llamado efecto 'donut' de las grandes ciudades.

Se trata de un movimiento poblacional desde el centro de las urbes a las afueras. Esto tiene una parte positiva y otra negativa: vivir lejos del casco metropolitano abarata el precio de la vivienda, pero aumenta el tiempo de los desplazamientos, por ejemplo, al lugar de trabajo.

Cristina López García de Leaniz ha asegurado que el efecto 'donut' comenzó tras el COVID. "Se aumentó el teletrabajo y mucha gente se fue a vivir fuera porque se dijo ¿para qué voy a estar pagando alquileres altos en las grandes ciudades si puedo teletrabajar".

Este movimiento poblacional comenzó en 2020 y ha seguido avanzando debido, principalmente, al encarecimiento del precio de la vivienda. Ante esta realidad, la directora del Observatorio de la Movilidad Metropolitana ha sostenido que las redes de transporte público están creciendo, pero el problema es "que la gente pueda acceder a él y el tiempo que tarda en moverse".

En esta línea, el periodista Víctor de Elena ha destacado el concepto de pobreza de tiempo, refiriéndose a cuántas horas del día pasamos en el transporte público para llegar a nuestro trabajo. Un fenómeno que da, mayoritariamente, en las principales urbes. "¿Por qué si se supone que nos vamos a las grandes ciudades para vivir mejor, en cambio, pasamos más tiempo en el transporte público para poder llegar al trabajo? Estamos permanentemente desarrollando un sistema que es perjudicial para nosotros mismos".

Al tiempo, Cristina López García de Leaniz ha señalado que el problema de la movilidad no está en el centro de las ciudades sino fuera. "Si se ve el reparto modal en las distintas coronas, por ejemplo, de Madrid y del consorcio de Transportes es que es increíble. En el centro de Madrid y en las primeras coronas el uso del transporte público es muy alto, frente al uso del coche. Según vas alejándote es completamente lo contrario". Además, ha señalado que "a veces, aunque haya red de transporte no cumple con las necesidades de las personas de horarios o de conexión intermodal".

En este sentido, Víctor de Elena propone un modelo "en tela de araña porque sino se deja fuera a mucha gente. En el sentido de que se obliga a pasar por destinos que no deberían, o que no son naturales, para hacer trayectos muchos más largos que podrían ser más cortos. Esto con el tren es difícil, porque tiene una infraestructura, pero con los autobuses debería ser mucho más sencillo".