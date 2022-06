Horchata, garum de yema curada y miso de ajo asado. Es uno de los platos que Adetawab presenta cada día a los comensales del restaurante DESTAgE, el 2 estrellas Michelín del chef Diego Guerrero. El marroquí, que llegó a España escondido en el motor del ferry que comunica Tánger con Tarifa, es uno de los jóvenes extranjeros que llegaron como menores no acompañados que han conseguido sus permisos de residencia y trabajo tras la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería.

Desde que llegó a España hace ya siete años, Abdetawab ha vivido en los límites de la exclusión. "Dormía en la tetería donde trabajaba, en la calle, en un coche o una casa ocupada", dice, pero desde que ha obtenido sus papeles comparte piso de alquiler con otros amigos.

"Cuando vivía en la casa ocupada siempre pensaba que me iban a echar, que volvía a casa y me encontraba sin ropa, ni nada; tenía mucho miedo de volver a la calle, porque ya he vivido en la calle y he pasado frio y no quiero volver", admite. Mientras tanto ocupaba su tiempo formándose, haciendo cursos de todo tipo. Hace dos meses que forma parte del equipo del restaurante DESTAgE, en Madrid, de alta cocina vanguardista.

"Estoy super contento, estoy trabajando y aprendiendo muchas cosas nuevas", asegura Abdetawab. Su rostro ya no refleja la preocupación y tristeza de hace unos meses, cuando esperaba la resolución de su expediente.