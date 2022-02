¡La espera ha llegado a su fin! FMS España regresa a uno de los lugares más bonitos de nuestro país: Granada. La ciudad que cobija a la famosísima Alhambra acoge la segunda jornada de la liga de freestyle de habla hispana más importante y, además, con las expectativas más altas de su historia.

En la temporada 2020/21, la liga nacional terminó con Bnet como campeón y con un Gazir como subcampeón que llegó con más hambre que nunca para llevarse el anillo en la FMS Internacional 2021. La temporada 2022 llega con un hype altísimo y por eso queríamos darte todas las opciones posibles para disfrutar de ella. ¡Así que apunta!

Playz continuará en FMS como medio oficial y te traerá en exclusiva las próximas jornadas para toda España. El casteo en nuestro Twitch no será lo único de lo que podrás disfrutar, porque cada evento siempre podrá seguirse a través de nuestro canal de YouTube y la app de Playz, en RTVE Play y el botón rojo de las Smart TV. En Twitter tendremos un análisis de todo lo que esté pasando en el momento; a través de Instagram Stories podrás ver lo que ocurre detrás de las cámaras; además, tendrás disponible en el YouTube de Playz las entrevistas exclusivas en el backstage con los freestylers después del evento y la entrevista exclusiva a la batalla de la jornada, con el MVP. Por todo esto y mucho más... are you ready?

Los enfrentamientos de esta jornada son: