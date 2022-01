El 5 de febrero regresa la Freestyle Master Series España en uno de los lugares más bonitos de nuestro país: Granada. La ciudad que cobija a la famosísima Alhambra acoge la segunda jornada de la liga de freestyle de habla hispana más importante y, además, con las expectativas más altas de su historia.

Son seis las batallas confirmadas en total para la Jornada 2: Skone vs Blon, Zasko vs Sweet Pain, Mister Ego vs Tirpa, Sara Socas vs Chuty, Hander vs Elekipo y Gazir vs Mnak. Repasamos todas las claves de ellas y recuerda seguirlas en directo, a través del canal de YouTube de Playz y en RTVE Play.

Una jornada de clásicos La FMS España 2022 inaugura el año con uno de los clásicos por excelencia, el Skone vs Blon. El enfrentamiento más reciente de estos dos míticos freestylers fue la Final Nacional de Red Bull Batalla en 2020, en el que Skone se hizo con la victoria. Se avecina uno de los enfrentamientos favoritos de la comunidad del freestyle por el ingenio que manejan ambos MC's, pues el humor, las referencias ocurrentes y los punchs chistosos siempre están presentes en las batallas de Skone y Blon. Un combate muy atractivo en el que las tablas jugarán un papel esencial y en el que Blon peleará, en especial, por remontar su resultado de la Jornada 1, fecha que generó bastante controversia después de su derrota contra Mnak. Skone, por el contrario, ganó a Sawi Elekipo y buscará el doblete en Granada. ¿Qué nos deparará el "verdadero humor del freestyle"? “En la jornada 3 me toca Thanos. https://t.co/YnwlFBA2qJ“ — Blon (@blonstark) January 11, 2022 Otro de los clásicos es el Gazir vs Mnak. El asturiano, que se proclamó MVP de la Jornada 1 en su batalla contra Mister Ego, se enfrenta a un Mnak que además juega en casa en esta fecha. Gazir y Mnak, conocidos también por su amistad en lo personal, suman otro enfrentamiento a su larga lista de batallas disputadas. Sin ir más lejos, en la temporada anterior, Gazir fue quien rompió con el invicto de Mnak en su enfrentamiento de la Jornada 3 y, dado el nivel altísimo que maneja el Vikingo del Verso, todo apunta a que saldrá con ganas de revancha. Chuty, otro de los titanes favoritos del elenco de FMS España 2022, tendrá que verse las caras en el escenario con Sara Socas. El regreso de Chuty en la liga generó mucha expectación, pues llevaba más de un año alejado de las grandes competiciones. Sara, sin embargo, se encuentra en su mejor nivel y en la Jornada 1 consiguió un punto en su año debut tras sacarle una réplica a Zasko. Un enfrentamiento difícil para ambos, aunque quizá más para Sara por todo lo que supone enfrentarse al tricampeón de la liga que ha vuelto a FMS demostrando que, para él, el tiempo no pasa.