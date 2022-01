Los encargados de ponerle banda sonora al mundo del freestyle actual tienen nombre y se llaman Nerso y Verse. Tienen 28 y 34 años y a sus espaldas una vida entera dedicada a la música, al sonido y a la producción, un camino largo que les ha llevado a convertirse en los beatmakers de referencia del mundillo del freestyle.

Nerso y Verse empezaron como grupo en 2015 y, siete años después, se coronan como los responsables de los beats de competiciones como FMS España, la liga de freestyle más importante de nuestro país, y Red Bull Batalla, uno de los eventos más prestigiosos de freestyle de habla hispana. Charlamos con Nerso y Verse para conocerlos más a fondo, descubrir cómo empezaron en esto, cómo se conocieron, el porqué de su unión, su labor en FMS y sus proyectos futuros, entre otras cosas.

Verse : "Cuando coincidí con Nerso vi el rollo que tenía él de trabajar muy profesionalmente. Tenía mucha visión empresarial y era muy constante y pensé que formar un grupo sería muy buena idea. Nerso me pareció de lo más talentoso que había visto; yo en los últimos años estaba haciendo más residencias y pinchando que produciendo, entonces formar equipo con él fue lo mejor que pudimos hacer. En Red Bull ya había figuras como DJ que representaban la movida, por ejemplo Baghira , otro de los grandes productores del rap en español de la época. Y al irse él, yo sentí que ese hueco que había que llenar no podía hacerlo solo y que teníamos que hacerlo como Nerso y Verse, como un equipo".

Nerso : "Verse y yo nos conocimos gracias a Magno, que yo trabajaba mucho con él, a finales del 2015. Verse ya pinchaba en varios garitos de Madrid y ellos coincidían mucho. Yo soy de Talavera de toda la vida y Verse de Fuenlabrada. Magno dejó de trabajar con su DJ y como Verse pasó a ser su DJ, a raíz de ahí empezamos a coincidir más. Yo ya le conocía del mundo de las batallas, que yo lo veía pero como espectador, porque Verse ya formaba parte de ese mundo. Entonces él me propuso formar un grupo juntos, ser Nerso y Verse, y a mí me pareció una genial idea para unir la capacidad de Verse como DJ del freestyle y mi capacidad de producción musical . Y así es como salió todo".

Y es que Nerso y Verse suponen la cara visible y no visible a la vez , pero que siempre está ahí, de un universo cada vez más competente: el de las batallas de gallos . Lejos de que los propios freestylers sean ya iconos de nuestro tiempo reconocidos para las nuevas generaciones, resulta que las figuras de los raperos no son los únicos ídolos que un chaval o una chavala, amante del freestyle, puede tener. Los productores también juegan un papel fundamental en el universo del free.

Nerso y Verse como parte de la "Edad de Oro" de los productores

En el panorama musical, los nombres de los productores ya forman parte del imaginario de la gente y es algo que ha ayudado a que el público conozca quiénes están detrás de cada hit. Y si bien es cierto que en lo que al hiphop se refiere ya había grandes figuras, también lo es que vivimos más que nunca la "Edad de Oro" de los productores en pleno Siglo XXI. Sobre el reconocimiento de los productores dice Nerso lo siguiente: "Magno siempre nos apoyó mucho. Antes, ser productor no estaba muy reconocido, ahora lo está más por figurar en las canciones, como por ejemplo la figura de Bizarrap. Pero yo, como Nerso el productor, si no es por Magno, que es el artista que decide apoyarte, el productor es imposible que destaque", explica.

P- ¿Cómo comenzáis a interesaros por este mundillo, el "estar detrás" de las creaciones?

Verse: "Yo empecé a interesarme por la producción musical porque teníamos un grupo en el instituto que hacíamos música, te hablo del año 2000 aproximadamente, con 15 o 16 años. Yo escribía mis letras y era muy penoso (risas), y me di cuenta que tenía que haber una figura de alguien que se encargase de hacer las bases para poder cantar después las letras. Aunque fuese simplemente recortar bases de otros, pero ya había que hacerlo, así que me lancé a hacerlo yo. Al final te das cuenta que en el barrio o en el grupo de colegas tiene que haber alguien que sea el que grabe y tenga esa labor. Yo he grabado en el cuarto de la casa de mis padres a gente como Skone, Waor, Arkano... recuerdo que mi tío cuando veía batallas de Chuty, por ejemplo, me decía: ¡pero si ese chaval ha venido a tu casa! entonces coges el rol de ser el que hace todo que no sea rapear".

Nerso: "Yo empecé escribiendo letras también y dándome cuenta que no era lo mío. Y empecé a interesarme por los demás roles en el mundo del rap, que no solo era el de rapero, y así descubrí el de DJ y productor. Así que me compré una mesa y unos platos para empezar a pinchar pero rápidamente descubrí la figura de productor, que era quien creaba las instrumentales. Y yo sabía que me gustaba más estar dentro del estudio creando, más que otra cosa, así que formamos un grupo unos amigos y yo y rápidamente pillé el rol de ser el que se encargaba de los beats".

“¿Qué beat te gozaste más de la Gran Final de #FMSInternacional? ���� pic.twitter.com/BEphrj0kAU“ — FMS España ���� (@FMSEspOficial) October 5, 2021

P- ¿Por qué os lanzáis a esto? ¿Tuvisteis referentes a quienes seguir?

Nerso: "Yo empecé escuchando a muchísimos maqueteros de la época y a los grandes del rap en español como SFDK, Nach, etc. Luego fui abriéndome a otros géneros, sobre todo antes que estaba como muy mal visto escuchar reguetón y rap, pero al fin y al cabo como productor tienes que estar actualizado y además eso ya se está dejando atrás. Recuerdo que a los raperos que empezaron a meter autotune se les criticaba mucho pero en realidad el rap estaba en un punto que había ya que reinventarlo. Por eso me gustaba tanto trabajar con Magno, porque él no le daba miedo innovar en ese sentido y yo era el cambio que buscaba. Hoy en día escucho de todo pero sobre todo me empapo mucho de música francesa, como rap y afrotrap francés".

Verse: "Yo empecé a ver las DMC World DJ Champions, que son los campeonatos mundiales de DJ, gracias a mi primo, que él pinchaba electrónica. Y el referente más grande que he podido tener ha sido Acción Sánchez de SFDK. Por aquel entonces, él fue de los primeros al que se le vio realmente como DJ cabecilla de un grupo de rap, además de que se le veía el equipo que llevaba, entonces yo me compraba el material que Acción Sánchez enseñaba. Me gustaba ese rollo de llevar por bandera la etiqueta de DJ y productor, independientemente de que fuese o no fuese el mejor DJ, que luego cada uno tiene sus favoritos. Pero para mí fue todo un icono. Y mi grupo favorito de la historia y por excelencia es 7 Notas 7 Colores, que además lo llevo tatuado en la pierna".

Nerso: "A mí, Acción Sánchez, de SFDK, y R de Rumba, de Violadores del Verso, me flipaban por el protagonismo que tenían ellos dentro de sus respectivos grupos. Entonces para un chaval que quería dedicarse a eso eran auténticos ejemplos a seguir, como nos pasó a nosotros".

“Nunca está de mal recordar que Nerso y Verse son los mejores con diferencia“ — Hugo��️‍��✨ (@Aressito_) October 10, 2020

“Poquito se habla de los beats están sonando. Trabajazo de Nerso y Verse#FMSEspaña“ — Javhix (@JavhixRap) July 11, 2020