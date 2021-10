Comienza la cuenta atrás definitiva antes de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Este viernes 8 de octubre llega uno de los eventos más importantes de freestyle del mundo y el Wizink Center de Madrid acogerá a los 16 participantes que lucharán por el título de campeón nacional. Además, contará con público presencial y las expectativas están muy altas, pues venimos de un mes lleno de freestyle y batallones tras la reciente celebración de la FMS Internacional. Para calentar motores, nos colamos en el hotel de concentración de la Red Bull y charlamos con Gazir, Tirpa, Blon y BTA sobre sus expectativas para la Final Nacional.

Todos los ojos en Gazir Entre los favoritos por excelencia de este año, cabe destacar en especial a Gazir. El asturiano tiene todos los ojos en él tras proclamarse campeón en la FMS Internacional 2021 en una épica final contra Tirpa, donde demostró que ningún formato ni contrincante puede hacer frente a su nivel. Era su año debut y Gazir viene arrastrando varios logros: primero, coronarse como una de las promesas del circuito y rookie del año, segundo, quedar subcampeón en la liga nacional española de la FMS con un total de 6 MVP y por último proclamarse campeón en la Inter en su primer año de participación. Esta vez, vuelve con más ganas que nunca a Red Bull, y más después de haberse quedado fuera en su batalla de cuartos contra Blon. "Estoy tranquilo de momento, pero lo cierto es que una nacional en España podría ser como una internacional, porque el nivel es una locura", dice Gazir. "Las dos nacionales que he estado me han ganado BTA y Blon en cuartos, así que es verdad que yo prefiero ganar a alguien que ya me ha ganado antes, pero cualquiera de los otros 15 me valen", continúa. Gazir confirma, además, que se ve como campeón: "Tengo que verme así para motivarme a mí mismo, sé que llego en muy buen momento y creo que estoy en un punto de madurez, que aunque me falte por aprender, puedo quedar campeón", concluye.

Blon y su novena Final Nacional consecutiva Otro de los freestylers más aclamados en estos días previos a la Final Nacional es Blon. El catalán se proclamó subcampeón el pasado 2020 en una final para la historia contra Skone y este año vuelve a la carga para luchar de nuevo por la corona. Se trata del freestyler que ostenta el récord de participar en más finales nacionales, un total de nueve para ser exactos, y además de manera consecutiva. Es por esto por lo que los fans siempre esperan de Blon un buen papel en Red Bull, una competición que tiene más que rodada. "Voy a ser fiel a mi estilo porque al final es con lo que me ha ido bien los últimos años y creo que es importante, más en el momento en el que estamos", dice Blon. "El freestyle ha evolucionado mucho, y aunque es cierto que muchas veces he intentado adaptarme, siempre acabo volviendo a mi manera de rapear porque es lo que me ha hecho llegar hasta aquí", añade. Blon también reflexiona en la entrevista sobre su trayectoria en la competición: "Nunca he llegado a ganar pero creo que siempre he sido uno de los nombres a tener en cuenta", dice. "Si soy de los favoritos, intento no pensarlo porque eso al final me genera presión, y mañana quiero disfrutarlo", termina.

La vuelta de BTA El rey del doble tempo, BTA, vuelve a Red Bull después de que el Covid se lo impidiera el pasado año y su presencia en la competición siempre es sinónimo de espectáculo. No obstante, hay que reconocer que BTA lleva lejos de grandes competiciones como Red Bull o FMS desde la pandemia y por eso la curiosidad de ver cómo se desenvuelve BTA de nuevo en el escenario crece cada vez más. Lo cierto es que sus métricas y sus destructores punchlines, junto a su doble tempo, podrían hacer de BTA un contrincante difícil de roer si tiene un buen día, pues su bagaje se remonta al año 2013 y la veteranía puede ser un arma a su favor, y más con público. Él mismo admite que su punto fuerte este año es "su versatilidad": "Es cierto que la gente siempre destaca de mí el doble tempo, pero yo percibo que tengo mucha versatilidad y ese puede ser mi punto fuerte", dice. "Creo que he mejorado mucho las construcciones en mi freestyle y las métricas y si me veo confiado y salgo con buen pie desde el primer momento, creo que puedo dar muy buen papel", añade. Además, BTA afirma que, a pesar de su año de parón en las grandes competiciones, ha entrenado mucho: "No me he desligado del todo del freestyle esta temporada, he tenido eventos y también he estado rapeando mucho, así que espero ir tranquilo, además que haya público no me genera presión, al revés, estoy muy a gusto", termina el malagueño.