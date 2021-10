Del resto de participantes, algunos de los nombres más repetidos en redes sociales son el de Botta y el de MC Men. El primero por ser uno de los freestylers más queridos por el público, pues su estilo, basado en el punchline ingenioso, siempre ofrece batallones que no tienen despedicio, y además con risas aseguradas. Sin embargo, en la Red Bull de 2020, Botta no pasó de la ronda de octavos al perder contra Tirpa, así que habrá que esperar a ver cómo se desenreda en el escenario.

Por su parte, MC Men llevaba sin participar en Red Bull desde su aparición estelar en la Final Nacional de 2017 y la regional malagueña de 2018. Se trata de uno de los gallos más disfrutables sobre el escenario por su flow original, sus punchlines agresivos y, sobre todo, su descaro sobre la tarima que recordaba a aquel freestyle de la vieja escuela. La vuelta de MC Men es una de las claves en esta edición de 2021 y su nivel una incógnita entre los más fanáticos que esperan con ansias el ver a un nuevo MC Men con público tras sus años de inactividad. De momento, nos quedamos con que su batallón contra Jotaefe en las clasificatorias le reservaron un hueco en la Final Nacional entre 120 clasificados y más de 2.500 pruebas que enviaron este año. ¿Con qué nos sorprenderá MC Men?

Jesús LC fue el último en clasificarse a la Final Nacional tras ganar la Última Oportunidad y aunque su recorrido en Red Bull no sea muy largo, es uno de los nombres más repetidos de los últimos meses. Tras quedarse a las puertas del ascenso a FMS España la pasada temporada 2020/21, Jesús LC llegó a la Red Bull en 2020, pero perdió contra Sweet Pain en octavos de final, así que sus pasos en el circuito este último año podría apuntar que Jesús LC viene con más rabia que nunca para lograr un buen puesto de cara al año que viene. Y su batalla final contra Elekipo en la Última Oportunidad lo corrobora.

Aigor, Mario VI, Reuto y Mounts son los que completan la lista de clasificados y han sido las cuatro sorpresas de esta Final Nacional junto a la clasificación de MC Men, además de debutantes en una Final Nacional de Red Bull. En especial, el papel de Aigor es el que más ha destacado; cuenta con una larga trayectoria en la competición, pues debutó en 2013. La temporada de 2019 fue muy destacable en su carrera: se coronó campeón de Street Warriors en Pamplona, entre algunos de sus otros logros. La fluidez y el punchline han sido algunos de sus puntos fuertes en las clasificatorias y se convirtió en uno de los favoritos para el jurado, que lo conformaban Piezas, Khan, Errecé y Muphasa.

Reuto es una de las caras más conocidas del underground de Barcelona y su personalidad sobre el escenario lo define a la perfección. Por su parte, Mario VI derrocha actitud por los cuatro costados y Mounts es uno de los más jóvenes de la lista: frescura y ambición lo definen y su papel en esta Final podría significar un punto de inflexión en su carrera. ¿Qué nos depararán estos cuatro en la Final Nacional del 8 de octubre?

“No he dicho absolutamente nada aún porque he estado respondiendo todos los mensajes que me habéis puesto. Muchiisimas gracias a todos de corazón, los más cercanos sabíais la ilusión que me hacía esto. Gracias a @redbullbatalla por confiar en mi. Os iré respondiendo cuando pueda❤“