Este 11 de septiembre el freestyle hace historia con la Gran Final de la FMS Internacional 2021. Gazir se proclama campeón ante Tirpa en una final española muy reñida que ya pasa a la historia como la prueba fehaciente de una nueva escuela de freestyle muy difícil de superar en nivel. Este hecho reafirma de nuevo el icono en el que ya se ha convertido Gazir después de una temporada impresionante de FMS España, en la cual consiguió 6 MVP en total en todas las fechas y en la que se coronó como subcampeón en una final histórica contra Bnet.

Pero eso no es todo, pues Tirpa se cuela en la Gran Final tras derrotar a la flamante estrella del panorama internacional y vigente guardián del anillo de FMS: la leyenda mexicana Aczino, quien se coronó como campeón internacional tras ganar a Chuty en la temporada 2019/2020. Pero ahora el anillo tiene otro dueño, Gazir: "Este mérito significa demostrarme a mí mismo que puedo conseguir lo que me proponga", ha dicho en la entrevista post final con Playz. Vamos a repasar las claves de esta Gran Final Internacional de FMS y todo lo vivido en el Palacio Vistalegre, en Madrid.

Y llegó el momento que todo Vistalegre estaba esperando: la batalla de Gazir contra Acertijo . El niño diabólico de Asturias no le dio margen de error a Acertijo, subcampeón de FMS Chile, quien tampoco se acobardó en ningún momento a pesar de las rimas ingeniosas de Gazir. No obstante, en los minutos libres, Gazir demostró una capacidad inmensa para responder cada uno de los punchlines de Acertijo. Un auténtico batallón para recordar en la historia con el que Gazir dio el primer paso hacia el anillo.

Mnak fue el siguiente español en debutar en la Internacional en un cruce contra Pepe Grillo . El chileno salió a por todas desde el primer momento, poniendo sobre la mesa un discurso al que Mnak entró a responder sin pensarlo: "va de rapero y tú en los noventa ni habías nacido", le soltó Pepe Grillo a un joven Mnak que proyecta un futuro impecable. "En los 90 no habia nacido compadre, estaba dando concierto en los huevos de mi padre", le respondió Mnak al momento. Finalmente, el Vikingo de Verso fue quien se llevó la batalla, pues mostró un nivel mucho más regular que Pepe Grillo. Después vino el cruce mexicano de la noche, el de RC vs Yoiker , después de que RC lo eligiera en los cruces antes del evento. RC se llevó la batalla con un 5-0 de los jueces, pero cabe decir que ambos estuvieron muy convencidos de sí mismos en el escenario, originando un ambiente muy caldeante en la batalla que hizo al público gritar de emoción en todo momento.

La tercera batalla de Cuartos fue de la mano de Mnak y RC , una batalla ideal para los verdaderos amantes del hiphop. Lejos de cualquier veredicto, el cruce fue un duelo de titanes absoluto en donde el único vencedor fue el rap. El mexicano y el español se midieron en barras durante toda la batalla, pero a Mnak nadie le gana en chulería: "Yo soy Cartman, el más cabrón de South Park". El público, volcado a partes iguales con Mnak y RC, gritaron todos los punchs de las batallas (que no fueron pocos) y Vistalegre se convirtió en una auténtica fiesta. Flow, punchlines, respuestas, agresividad, puesta en escena... el Mnak vs RC se convirtió en la batalla ideal y perfecta y, tras una réplica, fue RC quien se llevó la victoria, eliminando al Vikingo.

Los cuartos continuaron con Wolf, el "lobo argentino", contra Tirpa . Wolf, que entró como reserva "sin ninguna expectativa", tal y como declaró en la entrevista previa con Playz , demostró en el enfrentamiento con el español que su sexto puesto en FMS Argentina no hace honor a su verdadero nivel como freestyler. "Me gustaría ver si fuera la calle el que le salva de vos mismo", le tiró Wolf a Tirpa nada más empezar el Deluxe. "Me habrán pegado entre 5 o 6 aqui en tarima, pero las mayores palizas son las que te da la vida", dijo como contestación el español. La batalla se fue a réplica, pues estaba muy pareja en nivel, y en especial, Tirpa mostró un muy buen nivel de contestaciones ingeniosas. El español apretó hasta el final y se llevó la victoria ante un Wolf agresivo e hiriente.

Aczino pierde contra un Tirpa más que brillante

Las semifinales empezaron fuerte con el Tirpa vs Aczino. La leyenda mexicana se enfrentó a un brillante Tirpa que, a pesar de no encontrarse mucho al principio, despertó a raíz del Deluxe y le dio la vuelta a la batalla. Tirpa estuvo muy seguro en el escenario y sacó la rabia de dentro para destronar al -hasta ahora- vigente campeón internacional y "guardián" del anillo. Aczino, como siempre, estuvo impecable con sus punchlines demoledores e increíbles respuestas, pero finalmente Tirpa fue el ganador de la batalla con una diferencia de 20 puntos, por encima de Aczino. La segunda semifinal batió en duelo a Gazir contra RC, otro choque generacional del mítico freestyler mexicano y el rookie del año español. RC no pudo hacer frente a un terrible Gazir que sumó casi 70 puntos más que el mexicano y que mostró más hambre que nunca. La Gran Final de FMS Internacional tenía por primera vez en su historia a dos españoles: Tirpa vs Gazir.