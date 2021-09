Este mismo 10 de septiembre se ha celebrado el segundo día de FMS Internacional, una de las competiciones más importantes de freestyle del mundo. La segunda fase clasificatoria ha dejado momentazos para la historia y se ha visto marcada, sobre todo, por la más que presencia de los españoles en el escenario. Gazir, Tirpa y Sweet Pain, quienes debutaron este año en FMS España 2020/21, han quedado líderes de grupo demostrando que su hueco en la Gran Final de este 11 de septiembre está más que merecido.

Por otra parte, sorpresas como la eliminación del mítico freestyler argentino, Klan, y la joven promesa peruana que destacó como nadie en la primera fase de grupos, Skill, han demostrado que cualquier mínimo error puede pasarte factura en una competición de este calibre. Es más, FMS Perú no tendrá representación en la última fase del evento, pues todos los freestylers peruanos han quedado eliminados tras las batallas de hoy. Para ser exactos, Nekroos, Stick, Jokker y Jota, junto a los ya mencionados Klan y Skill, han sido los que se quedan fuera de la Inter de forma definitiva y sin posibilidades de luchar por el título de campeón. Vamos a repasar todo lo sucedido en este segundo -e intensísimo- día de FMS Internacional 2021.

Klan y Nekroos, eliminados de la Gran Final

El Grupo C ha sido el que ha inaugurado la competición y el día de hoy ha sido, sobre todo, la prueba fehaciente de que la liga de FMS España tiene el formato mucho más rodado e integrado en su freestyle competitivo que el resto de ligas nacionales. Gazir ha sido quien ha liderado el grupo C, quedando por detrás, en orden descendente, Skiper, Nitro, Klan y Nekroos. El asturiano, que quedó en segunda posición en FMS España, ha demostrado que es uno de los claros candidatos a llegar a la Final (fase a la que, por cierto, cabe recordar que se clasifica de forma directa el campeón actual internacional, Aczino). Gazir tiene el formato más que dominado y su ingenio y dobles sentidos han vuelto a coronar a la mente brillante de Asturias como MVP absoluto de su grupo, pues ha ganado todas las batallas.

10.45 min Gazir (España) y Nekroos (Perú) batallan en la fase clasificatoria 2 de FMS Internacional 2021 para ver quién de los dos logra hacerse con un puesto en la Gran Final de la Liga.

El encuentro estrella por excelencia ha sido contra el peruano Nekroos, que ha tenido hasta una réplica con un nivel impresionante por parte de ambos. Pero Gazir, aparte de tener el apoyo del público desde el minuto de presentación, se ha sabido poner por delante en un muy difícil encuentro. Nitro también ha brillado por sí solo, al igual que Skiper, que directo desde México ha dejado varios highlights en sus batallas y no ha rebajado la intensidad en ningún momento.

El argentino Klan es quizá el que no ha logrado convencer del todo al jurado, a pesar de traer siempre una propuesta muy fiel a su trayectoria underground y a la agresividad y punchline hiriente que tanto le define. El hecho de que raperos como Klan, una leyenda del panorama argentino, y Nekroos, que lleva en el circuito desde mediados de la década, se queden fuera de este tipo de competiciones es la prueba de que a veces los formatos hacen que nos perdamos ver a grandes batalleros en una Final Internacional. Tanto Klan como Nekroos son puro hiphop y sus propuestas van ligadas a un freestyle no tan técnico. Nekroos ha tenido buenas respuestas al momento constantemente y muy buena actitud batallando, igual que Klan, pero finalmente no ha podido ser para ellos y el formato no ha jugado a su favor.