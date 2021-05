Nos encontramos con el capítulo más callejero de Réplica Internacional 2. Nos ha venido a ver una bestia del hardcore, mexicano, y con tal nivel, que en su país ya le consideran digno sucesor del mismísimo Aczino. El grandísimo Ibsan Cuevas Alcalá, más conocido como Lobo Estepario. Junto a Lobo nos acompaña el gran Ginés Miñano Bernabéu, aka Zasko Master. Con estos dos freestylers con estilos tan agresivos solo podemos esperar que en el reto tengamos sangre.

Este lunes somos testigos del capítulo más callejero de todas las temporadas de Réplica con un "animal del hardcore": Lobo Estepario. Según el propio freestyler y protagonista de este episodio, su nombre, Ibsan, viene por su padre, al cual conoció cuando ya era más mayor. "Cuando empecé en el mundo del rap, un camarada me puso el apodo de Lobo Estepario", cuenta el freestyler, pues su aka es un homenaje a la novela del escritor suizo-alemán Hermann Hesse. "Me enamoré del libro en cuanto lo leí", dice Lobo.

Una de las cosas más características de Lobo Estepario es su estética llena de tatuajes. "Cuando me tatué la cara por primera vez, fue cuando gané la Red Bull en 2019", dice el freestyler, quien se tatuó además por primera vez con 17 años. "Le dije a mi madre que si no ganaba aquella Red Bull, ya se acababa el freestyle para mí, porque ya llevaba un par de finales perdidas", se sincera Lobo. "Los tatuajes que más me gustan son las letras de mi cara basadas en el Thelema, que básicamente es como: lo que tu quieras hacer es la única ley de tu vida, y creo que eso rige completamente como filosofía mía. Vérmelo en el espejo cada vez que me miro me recuerda que yo estoy en el freestyle porque yo quiero hacer esto en mi vida", termina.

"Quería dejar mi hueco en el freestyle a nuevas caras y tal vez volver en tres o cuatro años" Skone le pregunta a Lobo si, cuando se planteó dejar las batallas antes de la Red Bull de 2019, le costó mantener su carrera: "Yo creo que es difícil mantenerlo, sobre todo por mi manera de ser", dice Lobo, quien asegura que por más que quiere meterse en el personaje, no puede evitar ser él mismo. "Por un momento, pensé que le estaba quitando el espacio a alguien que tenía el sueño de lograrlo, por eso no defendí el título, porque yo ya lo logré y quería dejar el espacio a nuevas caras y tal vez volver en tres o cuatro años", se sincera el freestyler. "Creo que en México nos falta eso", concluye. Y es que en el circuito underground de México hay muchos MC's que podrían estar entre la élite, como Ari Carrillo, Red One o Karey, que son freestylers con nivel para participar en las competiciones de escenario. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Lobo Estepario (@lobo.st)“ “ "Creo que es cuestión de mentalidad porque yo he visto mucha gente que piensa que tienes que tener un nombre para estar en la élite, y yo creo que hay que romper con esa mentalidad". Incluso el propio Lobo Estepario manda en el capítulo un mensaje a los nuevos freestylers mexicanos para que se animen a apuntarse a las batallas aunque "estén los de siempre". Para Lobo, Aczino fue el freestyler que puso a México en el punto de mira, algo muy positivo para el país y para su escena. Sin embargo, Skone y Lobo bromean entre risas sobre la faena de pertenecer al país en el que nació el que podría ser, hasta ahora, el mejor freestyler de la historia. "Estando Aczino, siempre vas a ser el que está al ladito; el chido es él y tú... pues ahí vas", bromea Lobo. "Es tan bueno que los demás parecemos malos". Lobo Estepario dice además que está desarrollando su faceta musical como nunca. Recalca, sobre todo, su colaboración con el rapero español, Ambkor, que salió a la luz en marzo de este 2021, que ya alcanza casi el millón de visualizaciones en YouTube y que lleva el nombre de "Fragmentado". "Mi faceta humana es cuando escribo y la faceta bestia es cuando freestyleo".