En este capítulo de Réplica Internacional 2 conocemos en profundidad a "un crack del contenido", alguien que, superando circunstancias muy duras, resurgió de sus cenizas cual ave fénix y desde entonces, ha dado un nivel digno de la élite donde se encuentra. Un contrincante difícil de derrotar como es Martín Antonio García Fuentes, más conocido como Acertijo, actual campeón de Red Bull Batalla de los Gallos Chile. Para descubrir su historia y su personalidad también nos acompaña nuestro gran amigo Manuel Rozas Castro, aka Force.

"Soy sociólogo y ahora el mundo me desilusiona más"

Es la primera vez que Acertijo visita España y es ya para muchos la promesa del freestyle latinoamericano. Él se define como una persona "muy reservada", pues para el freestyler, el público solo conoce lo que él mismo muestra en el escenario. Acertijo es sociólogo: "siempre me gustó el área de las humanidades y la historia. Chile es un país con mucho conflicto social y eso me motivó desde chico para conocer más al mundo", explica. "Ahora el mundo me desilusiona más, pues el conocimiento tiene esa parte que hace que te des cuenta de que hay cosas que no son tan buenas".

Skone destaca del rapero chileno que, hasta el día de hoy, Acertijo está exento de polémicas y le pregunta que si se debe a que es "buena persona": "He tratado de marcar una línea muy clara entre mi vida pública y mi vida de freestyler", dice Acertijo. "Quizá me ha costado no ser el más viral o del que más se habla pero me permite estar más seguro y proteger a mi gente", añade. "La sociedad siempre le exige mucho a sus figuras públicas y a sus artistas y eso a veces supone más de lo que las personas pueden cargar. Algunos freestylers son muy jóvenes y no pueden cargar con todas esas cosas", concluye.