El que avisa no es traidor. Llevábamos varios días anunciando en nuestras redes sociales que teníamos un sorpresa preparada para celebrar el estreno de la segunda temporada de Réplica Internacional. Y así ha sido. Ayer estuvimos charlando con Skone (@skonebigfish) a través de nuestro canal de Twitch (@playzoficial) sobre estos esperados capítulos y sus proyectos de futuro.

Para aquellos que todavía no se hayan enterado, para esta segunda temporada, en Playz hemos juntado a las grandes estrellas del freestyle internacional con las españolas, rememorando sus batallas más agitadas. Suena bien. "Es un temporadón, para mí es la mejor temporada que hemos hecho, sobre todo en cuanto implicación de los invitados", confiesa Skone.

Durante el rodaje de Réplica Internacional 2, el freestyler no duda en contarnos lo que sucedió detrás de las cámaras: "Estábamos metidos en el hotel, llegó un momento en el que había muchísima gente de todos los países entre participantes y managers, pero entre nosotros nos podíamos juntar y hubo 3 días seguidos que se nos fue de las manos".

"Esto inyecta un poquito de adrenalina e ilusión"

Lo cierto es que la pandemia ha provocado que muchos de ellos estuvieran meses sin verse, cuando antes se veían prácticamente cada fin de semana. Para Skone, el reecuentro "ha sido muy bonito". "Me dio mucho orgullo poder traerlos aquí, todos me lo agradecieron porque estamos paradísimos y esto inyecta un poquito de adrenalina e ilusión", explica.

“además, ATENTOS al capítulo de @Lobo_St vs @ZSKMASTER... porque, para @SkoneBigFish, ahí está el mejor reto de la temporada de réplica internacional ���� pic.twitter.com/356zGSw8Sa“ — playz (@playz) April 30, 2021

Con respecto a los reencuentros de esta temporada, hay uno muy especial: "Para mí Mau (@aczino_oficial) es como mi súper hermano, llevo muchos años con él, tenemos unión más allá del freestyle, el hecho de que él venga me hace una ilusión que me muero, estaba nervioso y todo". Y eso que son amigos. Aunque reconoce que hay parejas que se enfrentan durante Réplica Internacional 2 que no tienen el pique resuelto, como Lobo y Zasko "que se empiezan a matar durísimo".