Playz rueda un documental sobre la vida de Skone

Skone vs José Miguel Manzano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la persona que está detrás del A.K.A.? Playz prepara un documental sobre su vida en el que descubriremos la faceta más personal del MC.

Todos conocemos la figura del campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos 2016, uno de los muchos títulos que acumula el freestyler, pero ¿quién es realmente Chemi? “El proyecto ha sido muy divertido, apasionante y, emocionalmente, muy duro”, así lo ha anunciado su protagonista, en primicia, en el canal de Twitch de Playz. Aquí puedes ver la entrevista completa.

Otra ciudad muy importante en la trayectoria de Skone es Madrid . ¡Cómo no iba a participar su grupo de música Freenetiks o su mánager, un amigo incondicional! "Hay un par de bromas por ahí… ¡Vais a flipar! Hay fotos y vídeos míos que me da una vergüenza…”. ¡Habrá que verlos!

Para retratar a conciencia la vida del rapero, el equipo se ha desplazado al barrio malagueño en el que creció. “Empezamos con mis raíces, dónde nací, quién soy yo, mis amigos de la infancia y también los de mi adolescencia que además ninguno es rapero ni tiene nada que ver con esta movida; hablamos de mi crecimiento personal y de la parte profesional con los amigos que me he hecho en esta senda del freestyle”.

"Bro, hay cosas que no se pueden contar"

Imaginad por un momento que juntamos a Skone con todos los colegas de su infancia. ¿Cuántas anécdotas creéis que pueden sacarse de ahí? Ya os lo decimos nosotros: millones. “Los chavales de mi barrio son gente que a mí me quieren mucho, pero son chavales que no se dedican a nada de esto, nunca han estado delante de una cámara. He tenido que darles un speech durante semanas de: “bro, te van a hacer una serie de preguntas, hay cosas que no se pueden contar, pero si te salieran por lo que sea cortamos, ¿vale?”. Y me decían: “ya pero, ¿entonces qué contamos?”. Y yo les respondía: “¡Yo qué sé! Algo habremos hecho bien”. Naturalidad ante todo.

“y atentos también a nuestras redes porque se viene documental de @SkoneBigFish y veremos maravillas como esta: pic.twitter.com/uWbZwZYGnR“ — playz (@playz) April 30, 2021

El freestyler recuerda un momento en particular, cierta entrevista en la que se reunió al grupo. "Tenía miedo. Sé que individualmente se portan bien, pero si están todos juntos no sé qué va a pasar”. Como veis, las risas están más que aseguradas.