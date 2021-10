Este viernes 8 de octubre se ha celebrado la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en España y Gazir ha vuelto a coronarse. El asturiano se ha proclamado campeón en una final épica contra Sweet Pain después de que este hubiera eliminado a Blon en semifinales, y Gazir a Tirpa, quien ha quedado en tercera posición para asegurarse un puesto en la Final Nacional del próximo 2022. Repasamos todas las claves y highlights del evento, que ha contado con público presencial en el Wizink Center de Madrid.

Mnak, Mister Ego y Force, entre los eliminados en octavos

El evento ha comenzado con el sorteo, que no ha dejado indiferente a nadie, por highlights como la elección de Mister Ego contra Gazir, decisión que ha llevado a aplaudir al Wizink Center entero. Otro punto a destacar ha sido el turno de Mnak, que ha elegido a Blon como primer contrincante en octavos, hecho que ha sorprendido a los usuarios que comentaban la Final en directo en redes sociales. Force no ha temido elegir a Sweet Pain para enfrentarse contra él en la primera ronda, al igual que MC Men, que ha elegido a Sara Socas.

La primera batalla del evento ha sido el enfrentamiento en octavos de Tirpa contra Mario VI. A pesar de su debut en una Final Nacional, Mario VI no se ha doblegado ante Tirpa, pues el freestyler destacó por su estilo agresivo y underground. Hubo muy buenas respuestas por parte de ambos, pero fue Tirpa quien se llevó la batalla con un 3-0 por parte del jurado, que lo conformaban Robledo, Zasko y Bnet.

El MC Men contra Sara Socas ha sido el siguiente enfrentamiento. El Wizink enloquecía con la vuelta del flow y el carisma personificado que define a MC Men, pues ha hecho gritar al público desde el primer segundo. Sara Socas destacó en especial por sus punchlines, demostrando su nivel arrollador de este año: "El ruido no se pide, el ruido se gana", ha sido una de sus barras más gritadas por el público. La batalla tuvo hasta un total de dos réplicas y al final fue Sara quien consiguió la victoria con un pleno de los jueces, asegurándose su pase a cuartos.

La ronda de octavos continuó con el Mister Ego vs Gazir, una batalla en la que no faltó ni la sangre ni, como no, las risas de los espectadores, que enloquecían con la batalla. Vimos a un Mister Ego más hiriente que nunca contra uno de los favoritos de la noche por excelencia, incluso el propio Gazir, en la rueda de prensa tras el evento, admitió haber sido "su batalla más complicada del camino". Sin duda, fue uno de los duelos más aclamados de la noche, pues Mister Ego siempre es sinónimo de espectáculo y demostró que a sangre puede ser uno de los rivales más difíciles de roer, incluso con el que parece ser invencible. Pero la batalla se fue a réplica y finalmente fue Gazir quien se llevó la victoria a casa.

BTA se enfrentó a un Reuto que fue la sorpresa de la noche y que salió al escenario a comerse el mundo en su primera Final Nacional contra uno de los más veteranos de la lista: buen flow, buenas respuestas y estructuras e incluso doble tempo fueron sus cualidades más destacadas. Sin embargo, BTA demostró su nivel a pesar de su año de inactividad: también con un doble tempo impecable, el freestyler malagueño tuvo muy buenas construcciones y métricas. BTA consiguió la victoria finalmente pero cabe mencionar que Reuto dejó muy buen sabor de boca a pesar de la derrota, demostrando que su hueco en la Final era más que merecido.

Botta contra Mounts fue la siguiente batalla de octavos. "Le esperan en cuartos porque él no sale del suyo", fue una de las barras de Botta contra un jovencísimo Mounts que, a pesar de perder, proyecta un futuro muy prometedor dentro de la escena. Botta fue muy fiel a su clásico freestyle basado en el punch hiriente y el ingenio y aunque Mounts no ganase la batalla, estuvo muy a la altura de un rival como Botta.

“Gracias a todos, creo que no me puedo ir triste con mi actuación. He cumplido un sueño y no puedo pedir más. Voy a seguir pase lo que pase y a demostrar que en esto para mí improvisar es lo más importante, gracias por el cariño recibido a lo largo de la semana❤❤❤“ — Manu Montes/Mounts (@mountsmc) October 8, 2021

Uno de los momentos cúlmenes de la noche fue el Mnak contra Blon, quizá una de las batallas más comprometidas para el jurado. Blon brilló por sí mismo con sus respuestas ingeniosas, además de demostrar, como siempre, muy buen contenido. Por su parte, Mnak lució por su puesta en escena, agresividad al rapear y flow hardcore. No obstante, no fue suficiente para derrumbar a un Blon que salió enchufado desde la primera barra y que estuvo muy seguro durante todo el enfrentamiento. "No estoy enfadado solo triste conmigo por no haberme soltado como sé hacerlo", escribía Mnak en su cuenta oficial de Twitter tras ser eliminado.

“No estoy enfadado sólo triste conmigo por no haberme soltado como sé hacerlo“ — MNAK (@Mnak14) October 8, 2021

Seguidamente, Jesús LC se enfrentó a un Aigor que no terminó de encontrarse en la batalla y que se quedó fuera al perder contra el ganador de la Última Oportunidad de esta Red Bull 2021. Sweet Pain y Force cerraron la ronda de octavos con un batallón en el que no faltó la sangre por ninguno de los dos. Sweet brilló con sus ingeniosas respuestas como de costumbre y Force, quien reunía todas las expectativas del público y participantes antes del evento, perdió contra el sevillano y quedó fuera de la Final Nacional.