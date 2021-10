Este viernes 8 de octubre se ha celebrado la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en España y Gazir ha vuelto a coronarse. El joven asturiano, que acaba de ganar FMS Internacional hace poco menos de un mes, se ha proclamado campeón en una final épica contra Sweet Pain. Tirpa es quien ha quedado tercero, asegurándose un hueco en la Final Nacional del siguiente año 2022, y Blon ha quedado cuarto en su novena Final Nacional consecutiva tras perder contra Sweet Pain en semifinales y contra Tirpa en la batalla por el tercer y cuarto puesto.

Después de que el Wizink Center de Madrid cerrara sus puertas, Gazir ha hablado en una rueda de prensa sobre su histórica victoria. Así ha vivido él su transcurso personal durante la noche: "He ido de menos a más y lo peor ha sido la batalla contra Mister Ego, que siempre es un rival incómodo", comienza diciendo. "Me entró mucha inseguridad en esa batalla, por ejemplo al ver que te dan réplica contra un rival que no parte como favorito, pero por suerte me he levantado y creo que durante la Final Nacional he ido de menos a más", ha dicho Gazir sobre su evolución a lo largo de la noche.

Gazir sobre Blon: "Lo que ha hecho hoy es de admirar otra vez" Y es que ha sido una noche llena de emociones y momentazos en la que el público ha enloquecido con cada punchline de los participantes. En especial, ha destacado el papel de Blon, que a pesar de haber quedado en cuarta posición, se consuma como uno de los favoritos de la noche por excelencia. “Muchas gracias por seguir conmigo después de tantos años. Estoy muy feliz, os quiero ❤️❤️“ — Blon (@blonstark) October 8, 2021 "A pesar de que Blon y Sweet Pain sean dos rivales con los que ya me he enfrentado mucho y además muy buenos, creo que una final en el Wizink contra Blon habría sido lo más significativo de todo. Él sabe que era mi favorito cuando había público y que yo me enfadaba cuando perdía", continúa. "Al final no se ha podido dar pero ha dado un papel increíble y lo que ha hecho hoy ha sido de admirar otra vez, sobre todo el mantenerse otro año ahí", añade. Además, en la edición anterior de 2020, Blon fue quien eliminó a Gazir en cuartos de final. "Para mí, Blon siempre ha sido un ídolo a seguir y ahora que lo conozco, más", dice Gazir. "Ha perdido en semifinales y aún así sonreía en la final viéndome a mí y me apoyaba... yo creo que reaccione así habla muy bien de él y de la persona que es", concluye. “Por cierto que no lo he puesto pero enhorabuena a @GazirGPS que es un fenómeno y además lo quiero muchísimo. Disfruta enano ❤️❤️“ — Blon (@blonstark) October 8, 2021