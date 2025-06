Hablamos con Ovy On The Drums, productor de éxitos mundiales como "Tusa": ¿Estamos viviendo la "Edad de Oro" de los productores?

Ovy On The Drums es uno de los productores más importantes de la escena de la música latina. Creador de éxitos mundiales como "Tusa" de Nicki Minaj y Karol G, "Adán y Eva" y "Tal Vez" de Paulo Londra o "Dime cuántas veces" de Micro TDH, al que se sumaron en el remix el mismo Rels B, Justin Quiles y Lenny Tavárez, el colombiano presenta su último lanzamiento "Tienes Miedito o qué", junto a Karol G y Danny Ocean. Charlamos con Ovy On The Drums sobre su trayectoria, el cambio de rumbo en su carrera musical, su metamorfosis de productor a cantante y sobre su opinión personal sobre el auge de los productores de la música latina. ¿Vivimos la "Edad de Oro" de los productores en el mundo?

"La gente gritaba mi nombre al cantar las canciones" Ovy On The Drums dice estar "acabando este 2020, que no ha sido fácil, pero motivado de afrontar el nuevo año". Su última canción, "Tienes miedito o qué", es otro de los pasos de Ovy en su reconversión de productor a también cantante. En palabras de la propia Karol G, "esta canción tiene una vibra muy cool y una energía increíble". Ovy dice destacar de la artista latina su "disciplina" y su "entrega", pues dice que Karol G es "el claro ejemplo de que si te lo propones, lo puedes lograr". Como curiosidad, el productor nos cuenta que esta canción nació en Madrid y que, al llegar a Miami, Karol G se quiso sumar al lanzamiento y colaborar con Danny Ocean y con él. Ovy On The Drums se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y nos confiesa que "lo mejor está por llegar". Para 2021 trabaja en un nuevo álbum y ya se encuentra en plena metamorfosis de productor a cantante. De la mano del auge de la música latina en el mundo y que artistas como Bad Bunny se proclamen los más escuchados a nivel mundial, surge también un auge del reconocimiento de los productores en la industria. Para Ovy, ese reconocimiento nace también del público, no solo de los cantantes, pues son los fans quienes gritan su nombre que suena al principio de las canciones como si fuera un verso más de la canción. P- Eres uno de los productores más aclamados de la escena, pero este año te lanzas también a cantar. Estás en pleno auge de tu carrera como solista. ¿Por qué das ese paso? R- "La gente es lo que me motivó, a pesar de que yo siempre había tenido en mi mente cantar. Pero fue el público el que me motivó. Yo tenía el miedito ahí, pero se me quitaba al escuchar a la gente cómo cantaban y gritaban mi nombre en las canciones... yo veía que gritaban hasta el nombre de mi sello y eso me hacía darme cuenta del reconocimiento que nos dan. Otra de las razones fue que yo tenía ganas de desahogarme también con letras, no solo con producción musical. Yo todo lo que hago tiene significado pero quería también expresarlo con letras para poder cantar lo que estoy sintiendo". ““ Tal y como explica el productor colombiano, los nombres de los productores ya forman parte del imaginario de la gente y es algo que ha ayudado a que el público conozca quiénes están detrás de cada éxito. Un ejemplo perfecto es Bizarrap, uno de los productores más aclamados de la escena argentina actual. En una entrevista con Nathy Peluso, le preguntamos a la artista su opinión sobre que el público "ponga cara y nombre" a productores como Biza, y para ella es "algo muy valiente". "Es totalmente cierto que vivimos la 'Edad de Oro' de los productores en la música y creo que ese logro es gracias a ellos y a su lucha por tener ese lugar. Hay productores que no les gusta figurar, que les gusta ser lo que está detrás, pero otros disfrutan siendo esa figura esencial, como Biza. Yo creo que, figuren explícitamente o no, son una parte fundamental de la construcción de un tema y me pone muy contenta que tengan el reconocimiento que merecen, ya si su nombre es conocido o no es decisión suya. Biza concretamente es un personaje: su cara, su música... todo va de la mano con su propuesta y me parece muy valiente", dice Nathy.

"La iniciativa de poner a los productores como featurings es esencial" En la música latina y en el género urbano en general, los nombres de los productores figuran hasta en los títulos de las canciones y eso es algo que Ovy ve muy positivo. "Pienso que sí que estamos en un momento muy increíble, sobre todo que nos empiecen a dar el reconocimiento que tenemos en ese momento. Es algo que hacía falta y que motiva mucho. Tener una oportunidad de mostrar tus cosas es algo que hay que aprovechar, porque la industria nos está permitiendo figurar y enseñar a la gente que uno no solo puede producir, sino aportar mil cosas más". La iniciativa de poner a los productores como featurings de las canciones es algo que se viene dando desde años atrás y ha sido uno de los factores esenciales para el reconocimiento pleno de los productores musicales. Ya pasó con El Guincho en "Con Altura" o con Gaby Music y Chris Jeday en "Soltera", de Lunay, dos de las canciones más escuchadas en España y Latinoamérica en 2019. "Creo que la iniciativa que se ha tomado en general de que el productor también salga como un junte, como un featuring en la canción, ha sido esencial. Eso ha ayudado a que se le dé más importancia al productor, porque esta figura es muy importante. Los cantantes también han tenido esa iniciativa, como Anuel y Ozuna con Tainy... si se les da ese hueco, es por algo, y eso motiva", explica Ovy. Como bien dice el productor colombiano, muchos artistas han sido quienes han dado ese paso. Tainy es otro de los grandes productores latinos que más reconocimiento ha adquirido en los últimos años. Es ganador de tres Grammy Latinos por producir álbumes como Vibras de J Balvin, en 2018, y X 100Pre de Bad Bunny, en 2019. Pero no es el único, pues otros productores y compositores como los ya mencionados, El Guincho, Gaby Music o Chris Jeday, se consolidan, junto a Ovy On The Drums, como algunos de los productores del momento. El propio Justin Quiles también tiene su opinión al respecto sobre el tema, pues para el puertorriqueño, los productores también son parte del éxito de los artistas. "Yo soy compositor y toco también la producción musical y la ingeniería de sonido y para mí es un honor que se les reconozca. Me encanta porque los productores son una parte fundamental de esto y forman parte del crecimiento, son parte del éxito de los artistas y se merecen que saquen sus propios temas. Ese reconocimiento había que dárselo a los productores y es algo muy bonito", dice Quiles. ““

"Nadie crea un hit mundial sabiendo que va a ser un hit mundial" Ovy On The Drums no solo ha creado "Tusa", sino también algunos de los álbumes en español más escuchados internacionalmente, como Homerun de Paulo Londra, que incluye canciones como "Adán Y Eva" y "Nena Maldición" con Lenny Tavárez. Para Ovy, el poder trabajar con los reguetoneros y traperos del momento, hace que pueda crecer como artista, e incluso le da tiempo a "equivocarse" y "no dejar de pensar que lo mejor está por venir". P- En referencia a tu trayectoria, ¿cómo llega Ovy On The Drums a colaborar con los artistas latinos más importantes del momento? R- "Gracias a la disciplina y a trabajar muy duro. Poder trabajar hoy en día con estos grandes artistas con los que estoy aprendiendo mucho desde hace 7 y 8 años, es increíble. Tengo la oportunidad de aprender, de equivocarme, de no dejar de pensar que lo mejor está por venir... estamos haciendo muy buena música". P- Está claro que nadie puede predecir un superhit… ¿te esperabas ese éxito mundial de "Tusa"? R- "Obviamente no lo esperábamos ninguno. Yo creo que uno no crea un hit mundial sabiendo que va a ser un hit mundial, sino que llega sin avisar. Eso fue lo que me pasó con 'Tusa', aunque es cierto que desde que la hicimos sí que ha sido una canción en la que yo he creído mucho. Fue muy especial en cuanto a producción, ya que fue una propuesta totalmente diferente, sobre todo lo que propuse musicalmente. Por no hablar de tremendo vídeo y tremenda colaboración de Karol G con Nicki Minaj... todo en su conjunto fue algo gigante. Ya el primer día que salió fue increíble, pues hasta Billboard le hizo cobertura. Porque las canciones crecen lentamente, es el proceso normal... pero 'Tusa' fue un impacto. Eso no se lo espera nadie"

"Hemos contemplado colaboraciones que ni imaginaríamos" Ovy On The Drums admite que a la pandemia hay que saber sacarle el lado bueno, pues nos encontramos, muy probablemente, en el momento más frágil para la música, ya que la suspensión de los conciertos y shows en vivo ha pasado factura a los ingresos de la industria. Según un informe de la organización Live DMA, desde marzo de este año el sector del directo está en modo de supervivencia, con una pérdida estimada de unos 1.200 millones de euros en ingresos. P- ¿Cuál es la situación de los productores musicales este 2020? ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia? R- "La pandemia ha afectado en todo. Yo he tenido la suerte de que tenía mis equipos y mis cosas conmigo en casa y podía trabajar desde casita, pero son cosas a las que hay que verle el lado positivo. Los productores veníamos trabajando muy rápido y sin parar y esto ha sido como una oportunidad de sacar tiempo para reflexionar y preocuparnos más por nuestra salud, esas cosas que quizá uno las dejaba pasar". Paralelamente al trágico panorama, la revista Billboard publicó un resumen sobre cómo la música latina sigue imparable a pesar de la Covid-19 y la situación de la industria en el mundo: solo en el primer trimestre de 2020, los ingresos por parte del género aumentaron cerca de un 20% gracias principalmente a los servicios de streaming, salvador en estos momentos del negocio de la música. Y es que la convergencia de géneros musicales y la mezcla de estilos hace que, a pesar de la delicada situación del panorama, la música en el mundo siga ofreciendo "colaboraciones que ni imaginaríamos". P- ¿Cómo ves el futuro de la industria en el corto/medio plazo? R- "Es algo que crece a un ritmo rapidísimo. Hemos contemplado colaboraciones nuevas que ni te imaginarías, por ejemplo que The Weeknd grabara con Maluma o que Nicki Minaj grabara con Karol G... la idea es seguir aprendiendo y trabajar duro para poder estar en esa transición para el futuro y poder ser parte de grandes éxitos". ““