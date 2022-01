Recién celebrada la Jornada 1 en Asturias de la FMS España 2022 le ponemos el broche de oro al 2021 con la FMS Especial Navidad, el evento navideño de freestyle por excelencia. Una jornada única en la que cuatro equipos de lujo, capitaneados por Sara Socas, Sweet Pain, Gazir y Blon, han luchado por llevarse el premio a casa en una noche inolvidable. Sin embargo, solo podía haber un ganador y ha sido el equipo de Blon, junto a Mister Ego y Swit Eme, los que se han coronado en la jornada.

Zasko, Tirpa, Sawi Elekipo y algunas promesas del panorama y del ranking de ascenso como Nacho LCM, Ethico y Brahiam, han sido el resto de participantes de la divertida velada. Lo más épico de todo ha sido, sin duda, hacer frente al novedoso y entretenido formato de la competición que nos ha regalado highlights para la historia, como el drill épico de Swit Eme y el reggaeton improvisado de Mister Ego, entre muchos otros.

Bnet, Errecé y Estrimo ha sido el jurado de lujo encargado de elegir al ganador de la Freestyle Master Series Especial Navidad, aparte de contar con la presencia del gran Bekaesh al mando de la jornada especial y el grandísimo Dj Fénix poniendo las bases de los batallones. Vamos a repasar todas las claves de la FMS Especial Navidad para que no te pierdas detalle y recuerda que ya la tienes disponible en RTVE Play y en el YouTube de Playz para disfrutar de ella todas las veces que quieras.

El formato tanto de las Semifinales como de la Final tendrán han tenido un total de 5 rounds, en los que ha habido desde rondas de Objetos, Minutos Libres o Fuego Cruzado, hasta divertidas novedades que nos han hecho reír a más no poder, como el viral Beat Mode.

Primera semifinal: team Sara Socas vs team Sweet Pain

Comenzaba el evento con la primera semifinal: el team de Sara Socas (con Nacho LCM y Sawi Elekipo) contra el de Sweet Pain (con Zasko y Brahiam). La primera ronda fue de conceptos y fue Elekipo quien se enfrentó a Sweet, capitán del equipo contrario, con conceptos como "regalos" o "cena de empresa". Después llegaron los minutos libres en la ronda 2 con un 2vs1 del capitán de cada equipo contra los dos elegidos del contrincante.

El tercer round fue el de "amigo invisible", una ronda muy divertida de Objetos envueltos cual regalos de Papá Noel donde no faltaron los punchlines ni la sangre, sobre todo entre Zasko y Sara Socas. Sweet Pain también sacó a pasear su ingenio como de costumbre y no faltaron las barras retorcidas propias del Hombre de Vitruvio: "Mato a rappers como a la madre de Bambi, suena ding dong, y escribo tantos temas en mi cuarto que tengo un lápiz en el cerebro, como Homer Simpson".

Hasta el momento, el público enloquecía con las rimas de los freestylers, sobre todo en el momento de llegada del cuarto round de Minutos Clásicos de 3vs3 a patrones donde destacaban las respuestas al momento, en especial, de Sawi Elekipo. En especial, Gazir y Tirpa no paraban de reír desde la grada.

La quinta ronda de Fuego Cruzado puso el punto y final a la primera semifinal con grandes punchs, como este de Sweet: "Claro que no es el parque, si no no tendría estas tres mierdas delante", y la contestación de su compañero Zasko: "Tienes razón y eso les daña, imagínate cómo está si esto es el ranking de España". Finalmente, se proclamó campeón el equipo de Sara Socas con un veredicto de 3-0 por parte de Estrimo, Errecé y Bnet.