Cada vez queda menos para que se acabe el 2021 y en Playz no se nos ocurría mejor manera para despedir el año que no fuese con una FMS Especial Navidad. El 30 de diciembre no te pierdas el evento navideño de freestyle por excelencia, una jornada única en la que cuatro equipos, capitaneados por Sara Socas, Sweet Pain, Blon y Gazir, lucharán por llevarse el premio a casa. Síguelo en directo a través de RTVE Play, la app y el YouTube de Playz, en abierto para todo el mundo, a partir de las 18:00h.

00.32 min El 30 de diciembre llega la FMS Especial Navidad con Zasko, Sara Socas, Blon, Gazir, y más.

¿Quiénes participan? Grandes estrellas como Zasko, Tirpa, Mister Ego y Elekipo, y algunas promesas del panorama como Swit Eme, Nacho LCM, Ethico y Brahiam serán algunos de los nombres que los capitanes tendrán que elegir para formar sus equipos y enfrentarse al novedoso y divertido formato de la competición que nos regalarán minutazos para la historia. Y por si no fuera poco, Bnet, Errecé y Estrimo será el jurado de lujo encargado de elegir al ganador de la Freestyle Master Series Especial Navidad, aparte de contar con la presencia del gran Bekaesh al mando de la jornada especial y el grandísimo Dj Fénix poniendo las bases de los batallones. Bnet y Errecé, jurado de la FMS Especial Navidad CARLOS VELA | UR Además, cada equipo de la FMS Especial Navidad representará a una asociación y ONG: Dragones de Lavapiés, Asociación Caminar, Asociación Balia y Culturas Unidas, que además estarán invitadas presencialmente a la celebración del eventazo navideño. Gazir compitiendo en la FMS Especial Navidad CARLOS VELA | UR