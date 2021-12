'Skone, The Big Fish': Ya puedes ver el capítulo 1

“Mucho antes de que la espuma subiera aún tenía que aprender a nadar”, con esta lección aprendida después de años de trayectoria dentro y fuera del freestyle, José Miguel Manzano Bazalo, conocido en el mundillo como Skone, comienza a narrar su propia historia. La historia de un niño bueno, aunque travieso y creativo, con hambre y ganas de llegar a lo más alto.

'Skone, The Big Fish' desgrana la carrera de uno de los freestylers más relevantes de nuestro país desde sus inicios, gracias a su propio testimonio, al de sus amigos de todo la vida y a los comentarios de sus compañeros de profesión. A lo largo de su camino, Chemi, así lo llaman quienes le conocen bien, se ha encontrado con muchos obstáculos. “Siempre se la ha infravalorado”, afirma FJ.

# no lo quise y me fui.

he empezado a ver puntitos y pensar que me moría.

"Mierda, no he ganado",

Madre mía, "oh my god".

y yo creo que íbamos prácticamente, no sé si me dejo algún nombre,

Y era como: "¿Me presento o no me presento?

Y yo me comí ese estigma, me lo comí entero y dije:

# Tú no eres como yo, # yo no soy como tú,

Me dio coraje que me ganara ese cabrón

"No, es que tú no bajas al parque".

Pero coño, que no me digan a mí los chavales:

a mí me hace una ilusión eso que flipas, me encanta,

me encuentra, me regaña que flipas,

y de repente me escapo y me pierdo entre la gente.

no me acuerdo.

Yo de pequeño era un niño bueno, yo me he portado muy bien siempre.

pero con 14 años aproximadamente, no me acuerdo muy bien,

porque no has doblado el lomo en tu vida?

o sea, yo me he matado de currar.

Yo no he nacido para llevar esta vida, ¿me entiendes?

Este documental deja claro que el de Málaga nunca lo ha tenido especialmente fácil. “Parece que siempre tengo que estar demostrando lo mismo”, dijo entre lágrimas Skone al recibir el trofeo que lo acreditaba como el ganador nacional de la Red Bul Batalla de los Gallos de 2020, la última que ganó. Y este 2021, Skone volvió a proclamarse subcampeón internacional por segundo año consecutivo en una final épica contra Aczino.

Luces y sombras

La línea que marca su trayectoria profesional está llena de picos y alguna que otra caida. Así lo admite el propio Skone: “El freestyle me ha dado mucha ansiedad y también un estilo de vida que de otra forma no me podría permitir.” El malagueño viene de una familia muy humilde, por eso desde muy joven ha realizado todo tipo de trabajos sin importar las horas, ya que lo realmente le importaba era llevar un salario a casa. Skone siempre ha tenido a su padre como referente. "Él no paraba de currar, pero llegaba a su casa siempre con una sonrisa en la cara", destaca.

Puerto de la Torre es el barrio que le ha visto crecer, un barrio obrero de la periferia de Málaga. "Mis amigos de la adolescencia eran unas salvajes y yo el ideólogo de las maldades", apunta él mismo a la par que reconoce que se hizo un poco más malo mientras ellos se hicieron un poco más buenos. "Era el incitador de las travesuras, pero luego si iba a más nos obligaba a pedir perdón", admite uno de sus amigos del barrio.

Nadie a su alrededor sabía que improvisaba hasta que un día se atrevió a hacerlo delante de sus colegas. En ese momento ellos se quedaron sin palabras y fue entonces cuando Skone decidió investigar más sobre el asunto. Acerca de los estereotipos, muchas veces exigidos o marcados por la propia cultura rap, Skone aclara: “El barrio y la calle ahora son exóticos, pero mi discurso es que la violencia de las calles no es para estar orgulloso.”