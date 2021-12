No se podía terminar el 2021 de otra manera que no fuese con el comienzo de la Freestyle Master Series, la liga profesional de free más importante del mundo de habla hispana. El próximo sábado 18 de diciembre llega la Jornada 1 a Avilés, Asturias, y los amantes del freestyle ya están contando los días, pues además vuelve el público presencial. Pero esa no es la única buena noticia, hay mucho más: Playz estará en el arranque de la FMS el 18 de diciembre como medio oficial y te trae en exclusiva la Jornada 1 para toda España.

El evento podrá seguirse a través del canal de YouTube y la app de Playz, en RTVE Play y el botón rojo de las Smart TV, además de que estaremos allí presencialmente para contarte todo lo que pase a través de una cobertura en directo en redes sociales, Twitter e Instagram. Porque la FMS España 2022 apunta a ser la mejor temporada de la historia hasta ahora y en Playz no nos la queríamos perder, así que... are you ready?

“⚠️ SOLD OUT ⚠️



Habéis agotado las entradas para #FMSAsturias en TIEMPO RÉCORD ⚡⚡⚡



YA hace varios días que se acabaron, pero... IGUAL SACAMOS 100 MÁS!!!



Atentos ��



¡Muchas gracias familia! ��



Nos vemos el sábado 18 de diciembre en Avilés �� pic.twitter.com/wKzpU0tgky“ — FMS España ���� (@FMSEspOficial) December 6, 2021

Una temporada con las expectativas muy altas Y es que Playz ha estado durante toda la temporada de FMS España 2020/21 como medio oficial retransmitiendo cada jornada presencialmente desde el plató de grabación. En un año marcado por la pandemia y por la ausencia de público, la competición experimentó un cambio considerable de profesionalización e incorporación de nuevos formatos televisivos. Prueba de ello fueron los Bonus Track de análisis post jornada en directo, las entrevistas a la batalla de la jornada en el plató, los contenidos extra de detrás de las cámaras y las retransmisiones a través de Twitch, entre otras muchas cosas. La guinda del pastel llegó con la celebración de FMS Internacional, donde Playz fue también medio oficial de la liga, aportó contenidos exclusivos extra como entrevistas previas en el hotel a sus participantes y, para más inri, la plataforma batió récords de audiencia con su emisión. Playz y Urban Roosters, mano a mano, pusieron el nivel altísimo y esta temporada los amantes del freestyle no esperan menos con el arranque de FMS España 2022.