Mira ya las primeras imágenes de 'Skone, The Big Fish'

Comienza la cuenta atrás, pues el miércoles 15 de diciembre llega a RTVE Play uno de los estrenos más esperados para todo amante del freestyle y las batallas de gallos: Skone, The Big Fish. Y como aperitivo te traemos las primeras imágenes oficiales de la miniserie documental que retratará en dos capítulos la trayectoria y vida personal de Skone, una de las estrellas indudables del circuito internacional. ¡Míralas ya y no te las pierdas!

Playz estrena 'Skone, The Big Fish', ¡mira ya el tráiler!

En el tráiler se ve cómo sus amigos más fieles del circuito y a la vez algunos de los rostros más aclamados del panorama del freestyle comparten con él un ratito de su tiempo: Invert , Chuty , y el productor, Hazhe . Con ellos, Skone formó Freenetiks , el primer grupo de freestyle de habla hispana a nivel internacional, una etapa de su vida que tampoco faltará en el documental. Pero estos no serán los únicos que aporten su visión y experiencia personal como compañeros de aventuras de Skone, pues estrellas internacionales como Arkano o Aczino , entre muchos otros, también estarán presentes en Skone, The Big Fish.

Y es que el freestyler, bicampeón nacional y campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos , habla en Skone, The Big Fish, sobre las raíces , los amigos y su crecimiento profesional y personal como nunca antes lo había hecho, entre otras muchas cosas.

"La verdad que mi vida nunca fue un mar en calma ", declara Skone en el tráiler. "Estuvo llena de corrientes contra las que luchar , remolinos de los que salir y depredadores de los que escapar . Hoy vivo de lo que me gusta, comparto experiencias y triunfos y millones de personas me dan su luz desde cualquier parte del mundo. Pero antes, mucho antes de que la espuma subiera, aún tenía que aprender a nadar ", termina.

Infancia, adolescencia, éxito, tropiezos... y muchísimo más

Es indudable que Skone es uno de los ídolos por excelencia para los jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo, pues sus más de 13 años compitiendo en la élite del freestyle y sus miles de logros, nacionales e internacionales, lo consolidan. Pero en Skone, The Big Fish, se retrata la faceta más personal del icono favorito de nuestro tiempo para descubrir el pasado y presente de Skone como nunca.

El documental, producido por RTVE en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio), indaga en la vida del MC para desvelar dónde y cómo se crió Skone, de dónde viene su amor por el hiphop y el freestyle, qué influencia tuvieron su familia y amigos en este camino hasta la cima desde su barrio humilde de Málaga y cómo le afectó tocar el estrellato, pues a pesar del éxito, no ha sido un camino fácil para él.

Ya el pasado mes de abril, en los directos de Twitch de Playz exclusivos sobre Réplica Internacional, Skone confesaba que estaba nervioso porque, a veces, "asomarse al pasado es complicado" y comentaba que habrá situaciones muy divertidas pero que también veremos un par de "tragedias". Infancia, adolescencia, éxito, tropiezos... y muchísimo más en el esperadísimo documental, Skone, The Big Fish, que llega el 15 de diciembre para cerrar el 2021 por todo lo alto en Playz. Are you ready?