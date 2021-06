No había mejor lugar para recibir a dos dioses de la escena del freestyle que no fuese el templo que merecen. Chuty, considerado uno de los mejores freestylers de la historia española, y Aczino, la leyenda mexicana y el freestyler con más títulos ganados, se reencuentran en este episodio de Réplica Internacional 2, junto a Skone, para poner fin a un temporadón lleno de momentazos.

"No me siento responsable de la nueva escuela mexicana de freestyle"

Aczino es uno de los mejores gallos de la escena, reconocido principalmente por sus punchlines históricos y sus respuestas. Mau es "el diablo" del freestyle, el campeón de campeones y la leyenda por excelencia de la escena latina. Skone lo recibe en la Catedral de Justo, en Mejorada del Campo, Madrid. Le pregunta a Aczino qué es lo que siente cuando mira hacia atrás y ve el templo que ha construido él mismo en el freestyle: "Me doy cuenta de lo que puede hacer una persona con dedicación, pasión y una misión en la vida", dice el rapero, quien se proclamó campeón internacional de Red Bull en 2017 y campeón internacional de la Freestyle Master Series en la temporada 2019/2020.

“Feliz cumpleaños campeón �� @SkoneBigFish por mas vida llena de campeonatos pic.twitter.com/VfzI6kSx0a“ — Aczino (@aczino) December 27, 2020

Tal es la trayectoria de Aczino en el freestyle que se ha convertido en toda una insignia del panorama. Skone le pregunta que si se siente responsable de la nueva escuela mexicana que está llegando hoy en día, pero para Mau no es responsabilidad, sino orgullo: "No me siento responsable, más bien me siento orgulloso de que ellos me consideren parte de su influencia. No siento que ellos estén ahí por mí, sino que me da gusto que ellos me digan que me escucharon y que les inspiré", explica. Y es que Aczino ha ganado más de 30 veces en distintas competiciones de freestyle desde el año 2009, convirtiéndole este logro en el freestyler con más galardones de la historia de habla hispana.

Skone y Aczino dialogan también sobre cómo entrena el día a día una mente privilegiada del free: "Cuando empecé tenía entrenamientos y ejercicios, me gusta mucho el tema de los múltiplos, el saber qué palabras riman con otras y las asonantes más parecidas que no entran en las consonantes fuertes. Busco mucho la similitud en las asonancias y la perfección en las consonantes, entonces eso es parte de mi entrenamiento real", revela el mexicano.